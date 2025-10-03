Niedzielny odcinek „Tańca z gwiazdami” zapowiada się jak prawdziwe muzyczno-taneczne święto. Uczestnicy zatańczą do największych przebojów Beaty Kozidrak, a sama wokalistka zasiądzie w jury programu. Artystka zastąpi Ewę Kasprzyk, która od lat zasiada w jury.

Ewa powiedziała, że z przyjemnością ustąpi miejsca Beacie, by ta mogła dołączyć do programu w tej wyjątkowej roli – zdradził informator „Faktu”.

Beata zamiast Ewy Kasprzyk

Na samym początku planowano, aby Beata zasiadła obok Iwony Pavlović, Tomasza Wygody, Rafała Maseraka i Ewy Kasprzyk. Jednak obawiano się, że będzie za dużo osób oceniać każdy występ taneczny i zajmie to trochę więcej czasu. Zdecydowano o tymczasowym zastąpieniu aktorki przez wokalistkę.

Uczestnicy programu zaprezentują choreografie do hitów Beaty Kozidrak. Każdy z nich chciał zatańczyć do swojego ulubionego przeboju Beaty. Starcie było gorące i doprowadziło do zażartych dyskusji z producentami.

Już dawno uczestnicy nie byli tak zawzięci w negocjowaniu swoich preferencji. Każdy chciał zatańczyć do swojego ulubionego przeboju Beaty – ujawnia osoba związana z produkcją.

Niedzielny odcinek „Tańca z gwiazdami” zapowiada się więc na prawdziwą ucztę i dla fanów tańca, i dla wielbicieli kultowych hitów Bajmu. Czekamy z niecierpliwością.

