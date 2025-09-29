Jubileuszowy odcinek „Tańca z Gwiazdami” dostarczył widzom niezapomnianych emocji. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wyszli na parkiet nie tylko z nową choreografią, ale też z elementem, który wywołał lawinę plotek. Gdy aktor wyjął pudełko z pierścionkiem, publiczność wstrzymała oddech. Czy były prawdziwe oświadczyny?

To nie pierwszy raz, kiedy para wzbudziła sensację w programie. Już w premierowym odcinku 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” namiętny pocałunek na żywo potwierdził, że łączy ich coś więcej niż tylko taneczna współpraca. Z odcinka na odcinek atmosfera wokół duetu Kaczorowska – Rogacewicz robi się coraz gorętsza.

Największe emocje wybuchły jednak podczas jubileuszowej gali 20-lecia programu. Marcin Rogacewicz pojawił się na parkiecie z czerwonym pudełkiem w dłoni. Widzowie nie mieli wątpliwości — wyglądało to jak klasyczna scena zaręczyn. Chwilę później aktor schował pierścionek i wydawać być się mogło, że wszystko było elementem choreografii. To jednak nie ostudziło spekulacji.

Po występie reporterka portalu Plotek zapytała parę wprost o zaręczyny. Reakcja była wymowna. Agnieszka Kaczorowska uśmiechnęła się i szybko ucięła temat: ,,Dobra, lećmy dalej.”

Rogacewicz z kolei skwitował pytanie żartem:

To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ty jeszcze nic nie wiesz….

Choć oboje starali się zachować dystans, ich odpowiedzi tylko dolały oliwy do ognia. Czy wkrótce dowiemy się, że taneczny parkiet stał się miejscem prawdziwych zaręczyn? A może wszystko to jedynie sprytny zabieg, który ma jeszcze mocniej przyciągnąć widzów przed ekrany?