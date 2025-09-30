Iwona Pavlović w jubileuszowym odcinku z okazji 20-lecia „Tańca z Gwiazdami” otrzymała Kryształową Kulę. Słynna jurorka nie kryła wzruszenia podniosłą chwilą. Później Iwona Pavlović w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jak wspomina wszystkie edycje „Tańca z Gwiazdami”. Odpowiedziała też na pytania dotyczące: najlepszego i najgorszego uczestnika show Polsatu. Padły zaskakujące słowa!

Iwona Pavlović w wywiadzie dla Kozaczka ujawniła, że najbardziej była pod wrażeniem finałowego tańca Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej w ostatniej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Do dziś, jak myśli o ich tańcu, to ma ciarki na całym ciele:

Zdecydowanie największe wrażenie zrobił na mnie freestyle Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej. Mam to bardzo w sercu i to było dla mnie takie naprawdę wow. Mogłabym im dać 11 punktów, gdybym miała taką ocenę

„Ale na przykład do dzisiaj pamiętam też z kolei może nie najlepszy występ, ale również cudowny pod innym względem. Mariusz Pudzianowski w stroju ze „Shreka”. On nałożył na nogi zielone rajstopki, więc wyobraź sobie, jak wyglądał w tym stroju. To było przeurocze, przezabawne. Cudownie tańczyła też Agata Kulesza. Dużo było tych osób. Nie chcę teraz wymieniać, bo boję się, że kogoś pominę, kto naprawdę tańczył cudownie” — dodała Iwona Pavlović.

