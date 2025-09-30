Iwona Pavlović zdradziła wielki sekret „Tańca z Gwiazdami”. „Nigdy o tym nie mówiłam!
Wspomniała też, czy może wskazać najgorszego uczestnika show!
Iwona Pavlović w jubileuszowym odcinku z okazji 20-lecia „Tańca z Gwiazdami” otrzymała Kryształową Kulę. Słynna jurorka nie kryła wzruszenia podniosłą chwilą. Później Iwona Pavlović w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jak wspomina wszystkie edycje „Tańca z Gwiazdami”. Odpowiedziała też na pytania dotyczące: najlepszego i najgorszego uczestnika show Polsatu. Padły zaskakujące słowa!
Iwona Pavlović w wywiadzie dla Kozaczka ujawniła, że najbardziej była pod wrażeniem finałowego tańca Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej w ostatniej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Do dziś, jak myśli o ich tańcu, to ma ciarki na całym ciele:
Zdecydowanie największe wrażenie zrobił na mnie freestyle Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej. Mam to bardzo w sercu i to było dla mnie takie naprawdę wow. Mogłabym im dać 11 punktów, gdybym miała taką ocenę
„Ale na przykład do dzisiaj pamiętam też z kolei może nie najlepszy występ, ale również cudowny pod innym względem. Mariusz Pudzianowski w stroju ze „Shreka”. On nałożył na nogi zielone rajstopki, więc wyobraź sobie, jak wyglądał w tym stroju. To było przeurocze, przezabawne. Cudownie tańczyła też Agata Kulesza. Dużo było tych osób. Nie chcę teraz wymieniać, bo boję się, że kogoś pominę, kto naprawdę tańczył cudownie” — dodała Iwona Pavlović.
Następnie Iwona Pavlović dodała, że po latach postanowiła, że nie będzie już nigdy wskazywała najgorszego uczestnika „Tańca z Gwiazdami”. Jurorka jest przeciwniczką hejtu i uważa, że nie nie ma co wspominać osób, które nie mają talentu tanecznego i później w mediach naśmiewać się z nich:
„Ciekawej rzeczy dowiesz się ode mnie, bo nigdy z nikim o tym nie rozmawiałam. Jak oceniam te osoby, to jestem sędzią i mam prawo dać im 1, 2, czy 3 punkty. Ale kiedy później po latach to wałkuję, to uważam, że jest to na granicy hejtu. Nie ma sensu tego wspominać. Wiem, że prasa i media lubią to ciągnąć. Rozumiem to, bo to jest fajne, ale postanowiłam, że o tych złych nie będę mówić. Nienawidzę hejtu, więc nie chcę być też taką osobą, która o tym mówi” — podkreśliła Iwona Pavlović.