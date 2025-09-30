Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się po siedmiu latach małżeństwa. Obecnie aktorka znana z serialu „Klan” spotyka się z uczestnikiem jubileuszowej edycji — Marcinem Rogacewiczem. Para potwierdziła swój związek, całując się w jednym z odcinków show Polsatu. Ostatnio gościli w podkaście „WojewódzkiKędzierski”, gdzie tancerka opowiedziała o rozstaniu z Maciejem Pelą. Padło pytanie o to, czy żałuje, że tak długo z tym zwlekała. Kaczorowska pokusiła się o zadziwiającą wypowiedź.

Agnieszka Kaczorowska żałuje, że tak długo była z Maciejem Pelą? Padła zaskakująca odpowiedź

Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim pochyliła się nad relacją z Maciejem Pelą. Aktorka znana z „Klanu” stwierdziła, że niczego w życiu nie żałuje. Dostała także pytanie o to, czy nie za długo zwlekała z decyzją o zakończeniu małżeństwa z Maciejem Pelą. Co ciekawe, nie odpowiedziała na nie twierdząco:

Myślę, że wiele osób na tym świecie, z różnymi decyzjami w życiu zwleka, bo się czegoś boi. Życie płynie. I ja mam takie poczucie, że każda decyzja wymaga odwagi i fajnie po prostu stracić tego życia jak najmniej, jeżeli już coś wiesz — zdradziła Agnieszka Kaczorowska.

