Jan Szczęsny to starszy brat byłego bramkarza reprezentacji Polski – Wojciecha Szczęsnego. W przeszłości również grał w piłkę nożną, jednak z powodu kontuzji musiał z tego zrezygnować. Nie przeszkodziło mu to jednak we wspieraniu brata w jego karierze piłkarskiej.

Brat Wojciecha Szczęsnego z piękną żoną na premierze. Czym dziś zajmuje się Jan?

Wojciech Szczęsny zrobił międzynarodową karierę. Brat zazdrości mu sławy?

W poniedziałek, podczas oficjalnego premiery filmu dokumentalnego pt. „Szczęsny”, starszy z braci opowiedział Kozaczkowi o relacjach rodzinnych w domu Szczęsnych.

Jan Szczęsny wielokrotnie wypowiadał się na temat swojego brata w samych superlatywach. Często mówił także o tym, że Wojtek doszedł do wszystkiego ciężką pracą i jest bardzo zapracowaną, a przy tym ciepłą i rodzinną osobą.

Dziennikarz Kozaczka zapytał, czy kiedykolwiek poczuł zazdrość, że to jego brat osiągnął międzynarodowy sukces.

Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że mój brat będzie grał w najlepszych klubach świata i będzie w tym miejscu, w którym jest i, że z tego powodu będziemy się tutaj spotykać, to nigdy bym w to nie uwierzył. Dlatego też jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny z niego – powiedział brat Wojtka.

Brat Wojtka Szczęsnego ujawnia kulisy rodzinnych relacji: „Do niego trudno się dobić”

Dodał przy tym, że w przeszłości, gdy Wojciech zaczynał swoją karierę w Arsenalu, pojawiały się myśli o „niespełnionych marzeniach każdego nastolatka”:

To było coś takiego, że to mogłem być ja, ale to było takie niespełnione marzenie każdego nastolatka, który gra w piłkę. W głębi duszy na pewno się cieszyłem i, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem mega dumny, że chociaż jednemu z nas się udało – mówił z uśmiechem.

Co ciekawe, Jan Szczęsny wyznał także, że jeden z jego synów rozwija teraz swoje umiejętności piłkarskie – podobnie jak Liam, syn Wojtka i Mariny. Stwierdził, że to normalne, że synowie najczęściej idą w ślady ojców.