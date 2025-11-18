Za nami finał jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”, który przyniósł zarówno wzruszenia, jak i zaskoczenia. Mikołaj „Bagi” Bagiński wygrał głosami widzów, choć nie był ulubieńcem jury. Teraz Rafał Maserak otwarcie komentuje werdykt i sugeruje zmiany, które mogłyby całkowicie odmienić program.

Zobacz: Gwiazdę „TzG” chcieli uwikłać w romans. Wydało się, kto jest mężem Sary Janickiej

Zwycięstwo Bagiego wywołało emocje. Jurorzy mają mieszane uczucia

Finał 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” dostarczył widzom wszystkiego: pięknych choreografii, napięcia i niespodziewanego rozstrzygnięcia.

Ostatecznie:

1. miejsce: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska 2. miejsce: Maurycy Popiel i Sara Janicka

Maurycy Popiel i Sara Janicka 3. miejsce: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Choć jurorzy najwyżej oceniali Wiktorię Gorodecką, to widzowie zdecydowali inaczej. Werdykt był tym większym zaskoczeniem, że Bagi otrzymał mniej punktów od pozostałych finalistów.

Oliwy do ognia dolał fakt, że influencer przekazał 200 tys. złotych z wygranej na stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa, co jeszcze bardziej poruszyło publiczność.

Zobacz: Gorąco po finale „TzG”. Zillmann i Lesar nie szczędziły sobie czułości. Tak spędziły noc…

Rafał Maserak nie ukrywa zdziwienia

W rozmowie z „Faktem” juror przyznał, że spodziewał się niespodziewanego finału, ale… nie takiego.

Zaskakujący werdykt, ale gdzieś z tyłu głowy miałem myśl, że coś takiego może się wydarzyć. Ta edycja była pełna zwrotów akcji, dlatego wzbudzała tyle emocji – ocenia.

Maserak podkreśla jednak, że jego faworytka była tylko jedna.

Zawsze będę bronił tańca. Dzisiaj ewidentnie Wiktoria była tanecznie najlepsza. Oceny wszystko pokazały, ale decyzja należała do fanów – stwierdził.

Zobacz: Gorodecka największą przegraną „TzG”. Zabrała głos dopiero po finale

Jurorzy chcą większej decyzyjności

Rafał Maserak ujawnia, że rozmowy o zmianach systemowych w programie trwają już od jakiegoś czasu.

Dyskutowaliśmy o tym, czy jurorzy nie powinni mieć większego wpływu na ostateczny werdykt. Z drugiej strony… może lepiej nie, bo wszystkie złe rzeczy spadałyby na nas – wyjaśnia.

Mimo to nie ukrywa, że obecny system nie zawsze pozwala nagrodzić technicznie najlepszych uczestników.