Gorodecka największą przegraną „TzG”. Zabrała głos dopiero po finale
Wiktoria Gorodecka w finale „Tańca z Gwiazdami” zajęła 3. miejsce w ostatecznym starciu. Kryształową Kulę i 200 tysięcy złotych wygrał Mikołaj „Bagi” Bagiński oraz Magda Tarnowska, która dostała 100 tysięcy złotych. Po finale głos w sprawie wygranej kolegi z programu zabrała Wiktoria Gorodecka. Tak podsumowała swoją porażkę. Aktorka nie gryzła się w język.
Wiktoria Gorodecka przerwała milczenie. Tak komentuje przegraną w „TzG”
Wiktoria Gorodecka przez jurorów była typowana na zwyciężczynię programu „Taniec z Gwiazdami”. Głosami widzów nie zajęła jednak pierwszego miejsca na podium. Aktorka w rozmowie z „Faktem” zdradziła, jak się czuje z tym że nie wygrała show Polsatu:
Dobrze się czujemy. Cudownie. Jesteśmy szczęśliwi i spełnieni. To coś pięknego. 20. lecie „Tańca z gwiazdami”. Dla mnie też to bardzo ważna, okrągła rocznica. 10 lat temu dołączyłem do tego programu. Dziś dzięki Wiktorii zatańczyłem z moim przyjacielem. Moje ogromne marzenie zostało spełnione. Także przehandlowałbym kryształową kulę za to jeszcze raz — wyznała Wiktoria Gorodecka.
Wiktoria Gorodecka zdradza, skąd pomysł na freestyle. Padła zaskakująca odpowiedź
Wiktoria Gorodecka później dodała również, skąd wziął się w jej głowie pomysł na oryginalny taniec typu fresstyle. Okazuje się, że aktorka wymyśliła go wspólnie z tanecznym partnerem. Bardzo zależało jej na tym, żeby Kamil Kuroczko mógł spełnić swojej wielkie marzenie. Dlatego zatańczyli do piosenki Michaela Jacksona:
To był nasz wspólny pomysł, ale oczywiście mieliśmy też ludzi, którzy nam w tym pomagali. Urodził się on parę tygodni temu, kiedy rozmawialiśmy podczas jednego z posiłków, że nigdy nie dostałem tej piosenki Jacksona i chciałbym bardzo do niej zatańczyć. I Wiktoria to podłapała — podsumował tancerz.
Wiktoria Gorodecka szczerze o udziale w „Tańcu z Gwizdami”. Czy nie żałuje przygody z Polsatem?
Aktorka w dalszej części rozmowy dodała również, że jest szczęśliwa z udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Wiktoria Gorodecka nigdy nie żałowała, że zatańczyła w show Polsatu. Gdyby mogła powtórzyć przygodę, to bez wahania by to zrobiła:
Jesteśmy wygrani. Nie wahałabym się. Z Kamilem w takim teamie jutro możemy zaczynać — podkreśliła Wiktoria Gorodecka.