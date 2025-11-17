Wiktoria Gorodecka w finale „Tańca z Gwiazdami” zajęła 3. miejsce w ostatecznym starciu. Kryształową Kulę i 200 tysięcy złotych wygrał Mikołaj „Bagi” Bagiński oraz Magda Tarnowska, która dostała 100 tysięcy złotych. Po finale głos w sprawie wygranej kolegi z programu zabrała Wiktoria Gorodecka. Tak podsumowała swoją porażkę. Aktorka nie gryzła się w język.

Wiktoria Gorodecka przerwała milczenie. Tak komentuje przegraną w „TzG”

Wiktoria Gorodecka przez jurorów była typowana na zwyciężczynię programu „Taniec z Gwiazdami”. Głosami widzów nie zajęła jednak pierwszego miejsca na podium. Aktorka w rozmowie z „Faktem” zdradziła, jak się czuje z tym że nie wygrała show Polsatu:

Dobrze się czujemy. Cudownie. Jesteśmy szczęśliwi i spełnieni. To coś pięknego. 20. lecie „Tańca z gwiazdami”. Dla mnie też to bardzo ważna, okrągła rocznica. 10 lat temu dołączyłem do tego programu. Dziś dzięki Wiktorii zatańczyłem z moim przyjacielem. Moje ogromne marzenie zostało spełnione. Także przehandlowałbym kryształową kulę za to jeszcze raz — wyznała Wiktoria Gorodecka.

