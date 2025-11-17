Finał 17. edycji „Tańca z gwiazdami” dostarczył całej Polsce ogromnych emocji, ale to, co wydarzyło się po zejściu z parkietu, wywołało jeszcze większe poruszenie. Uczestnicy bawili się na hucznym after party, a w centrum zainteresowania znalazły się Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Ich zachowanie przyciągnęło wszystkie spojrzenia i szybko stało się tematem numer jeden.

Gorąca noc po finale „Tańca z gwiazdami”

Tuż po zakończeniu show cała ekipa i uczestnicy przenieśli się na after party do restauracji „Warszawa Wschodnia” Mateusza Gesslera. W lokalu panowała luźna atmosfera – jedni świętowali, inni rozmawiali o trudach finałowych przygotowań. Jednak największe emocje wzbudziły Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, które od początku imprezy trzymały się blisko siebie.

Sportsmenka i tancerka tańczyły razem, śmiały się i praktycznie nie schodziły z parkietu. Jak donosi Fakt według świadków nie szczędziły sobie czułości – obejmowały się i sprawiały wrażenie wyjątkowo zgranych.

Około północy obie panie opuściły restaurację, trzymając się za ręce. Na ulicy zwolniły krok, zatrzymały się i wymieniły czuły pocałunek. Po krótkiej rozmowie razem wsiadły do taksówki i odjechały w noc.

Internauci od dawna zastanawiali się nad charakterem ich relacji. Już w trakcie trwania programu wiele osób zwracało uwagę na wyjątkową bliskość między nimi, zarówno w tańcu, jak i poza nim.

Janja Lesar o relacji z Zillmann: „Totalnie się połączyłyśmy”

Zainteresowanie wzrosło po wywiadzie, którego Janja udzieliła „Faktowi”. Gdy padło pytanie o jej relację ze sportsmenką, nie próbowała umniejszać więzi, która połączyła je podczas programu.

,,No ta relacja jest bliska. My się totalnie połączyłyśmy, totalnie się porozumiałyśmy” – powiedziała wprost.

Dodała, że wspólne treningi i czas spędzony poza kamerami zbudował między nimi coś wyjątkowego.

Kasia Zillmann i Janja Lesar razem wyszły z imprezy

Ich wspólne wyjście z imprezy tylko podkręciło zainteresowanie fanów. Choć żadna z nich nie określiła się wprost, jedno jest pewne, udział w „Tańcu z gwiazdami” zdecydowanie je do siebie zbliżył.