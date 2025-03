„Must Be The Music” wróciło na antenę Polsatu po blisko dekadzie, a nowy skład jurorski miał wnieść do programu świeżą energię. I faktycznie – już w drugim odcinku doszło do pierwszego, głośnego spięcia między Natalią Szroeder a Miuoshem. Powodem był występ duetu Shandy & Eva, w którym śpiewa Ewa Żmijewska, córka Artura Żmijewskiego.

Awantura na wizji – jurorzy „Must Be The Music” nie wytrzymali…

Po wykonaniu utworu „Tylko ty” przez duet duetu Shandy & Eva opinie w jury były mocno podzielone. Natalia Szroeder była zachwycona, podkreślając, że muzyka ma różne oblicza i powinna wywoływać emocje. Miuosh natomiast nie pozostawił suchej nitki na wykonaniu, twierdząc, że „piosenki z harfą” to zdecydowanie nie jego klimat.

Są ludzie, którzy oczekują od muzyki, tylko aby było beztrosko i przyjemnie. Czy to jest mój ulubiony gatunek muzyki? Nie. Ale staram się patrzeć szerzej – tłumaczyła wyraźnie poirytowana Szroeder.

Muzyk nie zamierzał jednak zmieniać zdania. Wcisnął „nie” i wprost powiedział, że ten rodzaj muzyki go nie przekonuje.

Wymiana zdań między jurorami szybko przerodziła się w napięta dyskusję. W pewnym momencie Szroeder przyznała, że powoli traci cierpliwość, a Sebastian Karpiel-Bułecka próbował złagodzić sytuację. Bezskutecznie…

Shandy i Eva, które stały w centrum całej awantury, wyglądały na mocno zmieszane. Najpierw w ciszy przysłuchiwały się kłótni, a potem z niepewnymi minami czekały na werdykt. Jak widać, emocje w nowej edycji „Must Be The Music” sięgają zenitu… a to dopiero pierwszy odcinek programu!