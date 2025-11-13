Iwona Schymalla jest doskonale znana widzom Telewizji Polskiej z początków lat 90. Po wygraniu konkursu na spikera rozpoczęła swoją wieloletnią przygodę z telewizją. Szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek, a jej profesjonalizm i ciepły sposób bycia sprawiły, że zyskała wiernych widzów w całej Polsce.

Co dziś robi gwiazda TVP, Iwona Schymalla?

Największą popularność przyniósł jej program „Kawa czy herbata”, kultowy poranny program, który przez lata towarzyszył Polakom przed wyjściem do pracy i szkoły. Schymalla prowadziłam również studio papieskie podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, co znacząco umocniło jej pozycję w telewizji publicznej.

W 2009 roku powierzono jej prestiżowe stanowisko dyrektorki TVP1. Chodź pełniła je z przerwami ostatecznie zakończyła współpracę z Telewizją Polską w 2011 roku. To właśnie wtedy zniknęła z anteny i na pewien czas także z medialnego życia.

W „Pytaniu na śniadanie” Schymalla wspominała niedawno swoje początki w TVP. Opowiadała o intensywnej pracy, licznych gościach w studiu i konieczności przygotowywania się do każdego programu z ogromną starannością:

To było przecieranie szlaków, początki. Dziennikarstwo, które wymagało więcej – mówiła Iwona Schymalla.

Gwiazda TVP dziś działa w internecie

Choć nie pojawia się już w telewizji, Iwona Schymalla wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Dziś, w wieku 62 lat dziennikarka tworzy program internetowy oraz pełni funkcję redaktorki naczelnej serwisu internetowego. Mimo że zrezygnowała z telewizji, to wciąż jest dziennikarką, ale działa w sieci.

