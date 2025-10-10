Aleksandra Żuraw zyskała popularność dzięki czwartej edycji programu „Top Model” oraz swojej działalności w mediach społecznościowych. Teraz rozpoczyna nowy rozdział w swojej karierze, tym razem w TVP.

Była uczestniczka „Top Model” debiutuje w roli prowadzącej

Aleksandra Żuraw od lat buduje swoją markę w internecie, gdzie cenią ją tysiące obserwatorów za szczerość i autentyczność. Tym razem influencerka podzieliła się wiadomością o zawodowym sukcesie, który jak sama podkreśla jest dla niej wyjątkowym momentem. Na Instagramie zdradziła, że w castingu do TVP pokonała doświadczone dziennikarki.

Udało się — wygrałam casting do telewizji! 💪

Pokonałam doświadczone dziennikarki, a moja energia i charyzma obroniły się same – napisała pod postem.

Na swoim profilu pokazała również kulisy przygotowań do telewizyjnego debiutu, w tym stylizację wybraną na próbę generalną. Nie kryła dumy z osiągniętego sukcesu i chętnie podzieliła się wszystkimi szczegółami z fanami.

Już jutro wielki dzień! Wiem, że wiele jeszcze przede mną, ale z ogromną motywacją i ciekawością wchodzę w ten nowy etap – przyznała w emocjonalnym wpisie.

W kolejnym poście potwierdziła, że już w sobotę poprowadzi sekcję „Czerwony dywan” w „Pytaniu na śniadanie”. Choć nie ukrywa, że towarzyszy jej trema, nie kryje radości i ekscytacji przed pierwszym występem na żywo.