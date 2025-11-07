Plejada gwiazd na finale „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Edyta Herbuś…(FOTO)

Finał programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Za nami wielki finał 22. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Warto wspomnieć, że w tym sezonie wśród uczestników show znaleźli się: Edyta Herbuś, Natalia Muianga, Modest Ruciński, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Andrzej Nejman, Kamil Studnicki i Marta Bijan. Wieczór finałowy przyniósł sporą dawkę emocji, ale i również łez wzruszeń i śmiechu. Jak zwykle w składzie jurorskim zasiedli: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Piotr Gąsowski i Małgorzata Walewska.