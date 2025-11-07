times-dark
Kozaczek
Plejada gwiazd na finale „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Edyta Herbuś…(FOTO)

/ 07.11.2025 /
Finał programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Za nami wielki finał 22. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Warto wspomnieć, że w tym sezonie wśród uczestników show znaleźli się: Edyta Herbuś, Natalia Muianga, Modest Ruciński, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Andrzej Nejman, Kamil Studnicki i Marta Bijan. Wieczór finałowy przyniósł sporą dawkę emocji, ale i również łez wzruszeń i śmiechu. Jak zwykle w składzie jurorskim zasiedli: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Piotr Gąsowski i Małgorzata Walewska.

Agnieszka Hyży i Maciej Rock

Gospodarze programu, czyli Agnieszka Hyży i Maciej Rock jak zwykle bezbłędnie poprowadzili całe show. Tego wieczoru Aga postawiła na długą, elegancką i czerwoną kreację. Maciej z kolei wystroił się w czarny, błyszczący garnitur.

Krystian Ochman

Do rywalizacji w finale o główną nagrodę stanął m.in. Krystian Ochman.

Krystian Ochman

Artysta oczarował wszystkich wcielając się w Adama Lamberta z piosenką „Whataya want from me”.

Krystian Ochman

Za tą kreacje Krystian Ochman zajął czwarte miejsce i otrzymał Żelazną Twarz.

Modest Ruciński

Wśród finalistów znalazł się również Modest Ruciński.

Modest Ruciński

Ruciński wystąpił natomiast jako Maciej Maleńczuk z utworem „Nigdy więcej”.

Modest Ruciński

Trzecie miejsce oraz Brązowa Twarz trafiła do rąk właśnie Modesta Rucińskiego.

Kamil Studnicki

Kolejnym finalistą programu był również Kamil Studnicki.

Kamil Studnicki

Aktor wcielił się w gwiazdę francuskiej estrady Edith Piaf, wykonując piosenkę „Non, Je Ne Regrette Rien”.

Kamil Studnicki

Zajął on drugie miejsce otrzymując Srebrną Twarz.

Natalia Muianga

Ostatnią finalistą 22. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” była Natalia Muianga.

Natalia Muianga

Natalia natomiast wcieliła się w Cynthię Erivo, wykonując utwór „Stand Up”, który Erivo wykonała podczas gali rozdania Oscarów w 2020 r.

Natalia Muianga

Pierwsze miejsce, Złota Twarz i 100 tys. zł trafiły właśnie do niej!

Natalia Muianga

Piosenkarka całość tej kwoty przeznaczyła tradycyjnie na cel charytatywny, a konkretnie na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku. 

Julia Żugaj i Marta Bijan

W finałowym odcinku nie zabrakło również występów w duetach. Pierwszy z nich stworzyły Julia Żugaj i Marta Bijan.

Edyta Herbuś i Andrzej Nejman

Drugi duet, który również wystąpił na scenie to Edyta Herbuś i Andrzej Nejman.

Natalia Muianga, Modest Ruciński, Krystian Ochman, Kamil Studnicki
Finał programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"
Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Piotr Gąsowski i Małgorzata Walewska
Natalia Muianga, Modest Ruciński, Krystian Ochman, Kamil Studnicki
Finał programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"
Finał programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"
Finał programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"
Justyna Steczkowska
Małgorzata Walewska
Stefano Terrazzino
