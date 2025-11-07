Plejada gwiazd na finale „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Edyta Herbuś…(FOTO)
Ale stylizacje!
Za nami wielki finał 22. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Warto wspomnieć, że w tym sezonie wśród uczestników show znaleźli się: Edyta Herbuś, Natalia Muianga, Modest Ruciński, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Andrzej Nejman, Kamil Studnicki i Marta Bijan. Wieczór finałowy przyniósł sporą dawkę emocji, ale i również łez wzruszeń i śmiechu. Jak zwykle w składzie jurorskim zasiedli: Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Piotr Gąsowski i Małgorzata Walewska.
Gospodarze programu, czyli Agnieszka Hyży i Maciej Rock jak zwykle bezbłędnie poprowadzili całe show. Tego wieczoru Aga postawiła na długą, elegancką i czerwoną kreację. Maciej z kolei wystroił się w czarny, błyszczący garnitur.
Do rywalizacji w finale o główną nagrodę stanął m.in. Krystian Ochman.
Artysta oczarował wszystkich wcielając się w Adama Lamberta z piosenką „Whataya want from me”.
Za tą kreacje Krystian Ochman zajął czwarte miejsce i otrzymał Żelazną Twarz.
Wśród finalistów znalazł się również Modest Ruciński.
Ruciński wystąpił natomiast jako Maciej Maleńczuk z utworem „Nigdy więcej”.
Trzecie miejsce oraz Brązowa Twarz trafiła do rąk właśnie Modesta Rucińskiego.
Kolejnym finalistą programu był również Kamil Studnicki.
Aktor wcielił się w gwiazdę francuskiej estrady Edith Piaf, wykonując piosenkę „Non, Je Ne Regrette Rien”.
Zajął on drugie miejsce otrzymując Srebrną Twarz.
Ostatnią finalistą 22. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” była Natalia Muianga.
Natalia natomiast wcieliła się w Cynthię Erivo, wykonując utwór „Stand Up”, który Erivo wykonała podczas gali rozdania Oscarów w 2020 r.
Pierwsze miejsce, Złota Twarz i 100 tys. zł trafiły właśnie do niej!
Piosenkarka całość tej kwoty przeznaczyła tradycyjnie na cel charytatywny, a konkretnie na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku.
W finałowym odcinku nie zabrakło również występów w duetach. Pierwszy z nich stworzyły Julia Żugaj i Marta Bijan.
Drugi duet, który również wystąpił na scenie to Edyta Herbuś i Andrzej Nejman.
18 / 27
