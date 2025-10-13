Internauci nie mogą słuchać Julii Żugaj. To nagranie ją pogrążyło!
Słuchacze byli naprawdę bezlitośni!
Julia Żugaj wystąpiła w miniony weekend podczas festiwalu MoonFest 2: Cztery Pory Roku. Niestety, ale jej występ spotkał się z bardzo chłodnym odbiorem ze strony słuchaczy. Większość internautów na TikToku mocno skrytykowała wystąpienie influencerki. Podkreślili, że śpiewała z playbacku i ich zdaniem nie ma zbyt wielkiego talentu. Pały bardzo mocne słowa!
Syn Hakiela i Cichopek ucieka z Polski. Szok, że go tam puścili!
Julia Żugaj w ogniu krytyki. Internauci nazwali ją wprost „królową playbacku”
Julia Żugaj wykonała swoją premierową piosenki „Po swoje” podczas weekendowego festiwalu. Wiele osób było zaskoczonych jej występem. Internauci w komentarzach pod nagraniem nie szczędzili jej słów krytyki. Wiele osób wypominało, że wokalistka zarabia pieniądze na śpiewaniu z taśmy:
- Dlaczego tacy ludzie zarabiają tyle kasy, a tylu zdolnych ludzi nie może się wybić?
- Ciekawe, kiedy skończy się jej era, bo ile można nadużywać playbacku?
- A kiedyś śmiali się z Mandaryny. Ludzie, to jest atak królowej playbacku — pisali internauci pod nagraniem z koncertu Julii Żugaj.
Julia Żugaj wyprowadziła się z Polski! „Miałam jedną myśl: nie chcesz być w związku na odległość”
@radio.zet „Po swoje” premierowo podczas festiwalu Moonfest 2: Cztery pory roku ✨ ALFABET JULKI ŻUGAJ w każdą sobotę w godzinach 15:00-17:00 w Radiu ZET! 👉 Słuchajcie na antenie, w aplikacji mobilnej lub na player.radiozet.pl 🫡 #radiozet #moonfest2 #juliażugaj #alfabetjulkiżugaj #nażywo ♬ dźwięk oryginalny - Radio ZET
Adrian z „ŚOPW” ma niekorzystne rokowania po drugiej operacji. Teraz opublikował druzgocące nagranie (WIDEO)
Julia Żugaj po raz kolejny została oskarżona o śpiewanie z playbacku. Piotr Kupicha stanął za nią murem!
To nie pierwszy raz, kiedy internauci podważają umiejętności wokalne Julii Żugaj. Podczas minionego festiwalu w Sopocie po duecie z Piotrem Kupichą znanym z zespołu Feel również posypała się lawina komentarzy. Wtedy mężczyzna w rozmowie z Plejadą zapewnił, że wokalistka nie korzysta z playbacku. Tak stanął w jej obronie:
Tutaj nie było playbacku. Feel to jest żywa materia. Julka zaśpiewała na żywca, zaśpiewała przepięknie na żywca. Tak, jak ja całe życie śpiewałem. To Julka robi różne rzeczy, niekoniecznie tylko śpiewa, ale też ma marzenia i w te marzenia zawsze trzeba wierzyć — powiedział Piotr Kupicha w rozmowie z portalem.
Wojtek 1234 | 14 października 2025
Powiem szczerze że Julia nie ma jakiegoś Wielkiego talentu lokalnego Ale nie zawsze to oznacza że śpiewa z playbacku na przykład w twoja twarz brzmi znajomo nie można śpiewać z playbacku A jakoś niektóre występy Julii wokalnie są bardzo dobre