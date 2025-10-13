Julia Żugaj wystąpiła w miniony weekend podczas festiwalu MoonFest 2: Cztery Pory Roku. Niestety, ale jej występ spotkał się z bardzo chłodnym odbiorem ze strony słuchaczy. Większość internautów na TikToku mocno skrytykowała wystąpienie influencerki. Podkreślili, że śpiewała z playbacku i ich zdaniem nie ma zbyt wielkiego talentu. Pały bardzo mocne słowa!

Julia Żugaj w ogniu krytyki. Internauci nazwali ją wprost „królową playbacku”

Julia Żugaj wykonała swoją premierową piosenki „Po swoje” podczas weekendowego festiwalu. Wiele osób było zaskoczonych jej występem. Internauci w komentarzach pod nagraniem nie szczędzili jej słów krytyki. Wiele osób wypominało, że wokalistka zarabia pieniądze na śpiewaniu z taśmy:

Dlaczego tacy ludzie zarabiają tyle kasy, a tylu zdolnych ludzi nie może się wybić?

Ciekawe, kiedy skończy się jej era, bo ile można nadużywać playbacku?

A kiedyś śmiali się z Mandaryny. Ludzie, to jest atak królowej playbacku — pisali internauci pod nagraniem z koncertu Julii Żugaj.

