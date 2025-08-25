Edyta Pazura z roku na rok wygląda coraz młodziej! Przez ostatnie 18 lat przeszła spektakularny GLOW UP (FOTO)

Edyta Pazura (teraz)

Po wielu latach u boku Cezarego Pazury, Edyta postanowiła rozwinąć swoją markę perfum, której jest twarzą. W sieci fani od wielu lat zachwycają się nie tylko wyglądem Edyty Pazury po metamorfozie, ale i jej zadbanym ciałem, które często eksponuje podczas egzotycznych wakacji z rodziną.