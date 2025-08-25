Edyta Pazura z roku na rok wygląda coraz młodziej! Przez ostatnie 18 lat przeszła spektakularny GLOW UP (FOTO)
Żona Cezarego Pazury zachwyca przemianą.
Edyta Pazura (z domu Zając) przez lata była postrzegana jako ikona dynamicznych metamorfoz, przede wszystkim fryzur i stylu. Już w 2008 roku jej zmiany były wyjątkowo spektakularne: przechodziła od krótkiego pixie cut, przez długie warkocze, rudy kolor, po krótki blond bob.
Edyta poznała Cezarego Pazurę w pociągu (na trasie Kraków-Gdynia) jako młoda dziewczyna, miała 19 lat, on był o 26 lat starszy. Mimo różnicy wieku i sceptycyzmu otoczenia, zakochani wzięli ślub w maju 2009 roku. W ciągu kolejnych lat doczekali się trójki dzieci: Amelii, Antoniego i Rity.
Początki ich relacji nie były usłane różami. Byli świadkami medialnej nagonki i ostrych ocen. Edyta wspominała o presji, jaką wywierała opinia publiczna.
Z upływem lat ewoluował także jej styl. Najwięcej uwagi skupiła jednak po 2018 roku.
Uwaga mediów skupiła się na jej twarzy. Niektóre analizy poruszały temat możliwych zabiegów estetycznych, takich jak botoks, wypełniacze ust i doliny łez, wypełnienie bruzd nosowo-wargowych, modelowanie policzków, korekcja nosa czy zabiegi na skórę. To wywołało wiele kontrowersji.
Po wielu latach u boku Cezarego Pazury, Edyta postanowiła rozwinąć swoją markę perfum, której jest twarzą. W sieci fani od wielu lat zachwycają się nie tylko wyglądem Edyty Pazury po metamorfozie, ale i jej zadbanym ciałem, które często eksponuje podczas egzotycznych wakacji z rodziną.
Nie da się ukryć, że z roku na rok żona Cezarego Pazury wygląda coraz młodziej, a także ma coraz większy wpływ w sieci.
Jej spektakularna metamorfoza z pewnością zainspirowała wiele kobiet, a sama Edyta Pazura na Instagramie ma już ponad 265 tysięcy obserwatorów, którzy licznie komentują jej posty i zachwycają się jej wyglądem i podejściem do życia codziennego.
