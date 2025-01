Chiara Ferragni, jedna z najbardziej wpływowych influencerek na świecie, znalazła się w poważnych tarapatach. Włoska prokuratura postawiła jej zarzuty dotyczące oszustwa związanego z promowaniem świątecznych produktów, które miały wspierać cele charytatywne. Teraz sprawa trafiła do sądu, a Ferragni będzie musiała bronić swojego wizerunku i reputacji. Co dokładnie jej zarzucają i jakie mogą być konsekwencje?

“Pandoro-gate” – jak zaczęły się problemy Chiary Ferragni?

Afera, która wstrząsnęła światem influencerów, rozpoczęła się w 2022 roku, kiedy Chiara Ferragni we współpracy z firmą Balocco wypuściła limitowaną edycję świątecznych ciast pandoro. Produkt promowany był jako część kampanii „Pandoro Pink Christmas”, sugerując, że jego zakup wspiera finansowo Szpital Pediatryczny Regina Margherita w Turynie.

Podobne działania miały miejsce także w przypadku wielkanocnych jajek sprzedawanych w latach 2021-2022, które rzekomo miały wspierać organizację „I Bambini delle Fate”. Kampanie były szeroko promowane w mediach społecznościowych, a fani chętnie kupowali produkty, wierząc, że przyczyniają się do szlachetnej sprawy.

Jednak rzeczywistość okazała się inna. Włoski urząd ds. konkurencji (AGCM) przeprowadził śledztwo, które wykazało, że konsumenci mogli zostać wprowadzeni w błąd co do rzeczywistego przeznaczenia środków. Sprawa szybko nabrała tempa i trafiła do sądu.

W wyniku dochodzenia AGCM nałożył na Ferragni karę w wysokości 1,075 mln euro, uznając, że doszło do nieuczciwych praktyk handlowych. Influencerka zgodziła się również na przekazanie co najmniej 1,2 mln euro na cele charytatywne w ramach rekompensaty.

Mogłoby się wydawać, że to zamknie temat, jednak włoska prokuratura poszła o krok dalej. W najnowszym postanowieniu uznała, że w sprawie Ferragni mogło dojść do oszustwa, co oznacza, że influencerka będzie musiała stanąć przed sądem. Wraz z nią oskarżeni zostali także były współpracownik Fabio Damato, menedżerka Alessandra Balocco oraz przedsiębiorca Francesco Cannillo.

Gdy tylko informacja o decyzji prokuratury trafiła do mediów, Ferragni opublikowała oświadczenie, w którym jasno wyraziła swoje zdanie na temat sprawy.

Szczerze wierzyłam, że nie będzie konieczne prowadzenie procesu, aby udowodnić, że nigdy nikogo nie oszukałam. Niestety, będę musiała jeszcze przez jakiś czas żyć z tym oskarżeniem, które uważam za głęboko niesprawiedliwe, ale jestem gotowa walczyć z jeszcze większą determinacją, aby udowodnić moją absolutną niewinność – napisała influencerka.

Teraz Chiara Ferragni oraz pozostali oskarżeni będą musieli przygotować się na długą batalię w sądzie. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na 23 września 2025 roku, a sprawa wciąż budzi ogromne emocje we Włoszech i na całym świecie.

Czy Chiara Ferragni zdoła oczyścić swoje imię? Czy proces wpłynie na jej karierę i lukratywne kontrakty reklamowe? Jedno jest pewne – sprawa “Pandoro-gate” jeszcze długo będzie tematem numer jeden w świecie influencerów!