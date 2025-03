Od kilku dniach w mediach, tematem przewodnim stała się sprawa zatrzymanych influencerów przez Funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz prokuratura wydała oświadczenie, w którym podaje, że doszło do konfiskaty m.in. pieniędzy czy samochodów.

Podjęto nowe działania ws. zatrzymanych influencerów

Dokładnie 5 marca doszło do seryjnych zatrzymań influencerów podejrzanych o udział w nielegalnych loteriach internetowych. Według prokuratury zatrzymania te mają związek z organizowaniem internetowych gier losowych bez zezwoleń, co może wiązać się z ogromnymi stratami finansowymi dla skarbu państwa. Śledczy podejrzewają również, że mogło dojść do procederu prania brudnych pieniędzy i oszustw podatkowych.

Wśród dziesięciu osób zatrzymanych znalazły się osoby powiązane z telewizją, social mediami czy sportami walki MMA. Zatrzymani to m.in: Sebastian K., Adam K., Michał P., Michał B., Wojciech G., Krzysztof R., Adam Z., Szymon K., Robert M. i Lexy C.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Krajową cały czas jest w toku, jednak śledczy podjęli już pierwsze kroki i dokonali zabezpieczenia mienia należącego do zatrzymanych.

W trakcie czynności dokonano blokad 30 rachunków bankowych należących do podejrzanych, jak i reprezentowanych przez nich spółek na łączną kwotę 7,5 mln zł, jak również zabezpieczono mienie: 17 samochodów, biżuterię i zegarki o łącznej wartości 500 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 500 tys. zł. – czytamy w informacji na stronie gov.pl

Poza tym, prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze wobec zatrzymanych, takie jak ograniczenie kontaktów czy przejęcie innych kosztowności.