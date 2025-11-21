Beata Tadla znów jest na ustach wszystkich tylko i tym razem nie za sprawą medialnego projektu, a swojej spektakularnej metamorfozy. Dziennikarka, która od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich mediów, w ostatnich miesiącach zachwyciła fanów widoczną zmianą sylwetki.

Niestety, wraz z komplementami pojawiły się też oskarżenia, bo internauci zaczęli sugerować, że wspomagała się popularnym lekiem Ozempik. W najnowszym wywiadzie gwiazda postanowiła uciąć spekulacje raz na zawsze.

Tadla ostro o fałszywych oskarżeniach

Beata Tadla w podcastie „W parach„ jasno powiedziała, że jej metamorfoza to efekt długiej pracy, a nie magicznej terapii.

Jak ktoś mi coś wmawia, a ja wiem, że to nie miało miejsca, reaguję bardzo źle. Nie lubię niesprawiedliwości – podkreśliła.

Dziennikarka wyznała, że przez ostatni rok pracowała nad sobą z ogromną determinacją. Efekt? 20 kilogramów mniej i lepsze samopoczucie.

20 kilogramów mniej dzięki determinacji

Po kilkuletniej medialnej przerwie wróciła do Telewizji Polskiej w 2024 roku, a widzowie szybko zauważyli jej odmieniony wygląd. Zmiana stała się tak spektakularna, że w sieci ruszył festiwal „domysłów”.

Dzisiaj wszędzie szuka się drogi na skróty. Nie możesz schudnąć? To na pewno się wspomagasz. Usta? Na pewno zrobione. Sukces? Na pewno na czyichś plecach, przez łóżko albo przez znajomości. Jak ktoś mi coś wmawia, a ja wiem, że to nie miało miejsca, reaguję bardzo źle. Nie lubię niesprawiedliwości– stwierdziła.

Mąż ją wspiera

W podcaście towarzyszył jej mąż, Michał Cebula, który nie tylko potwierdził wersję żony, ale i ujawnił, że często musiał powstrzymywać się od odpowiadania hejterom.

Co mogę zrobić? Założyć fikcyjne konta i wszystkim tłumaczyć, że schudła naturalnie? Najważniejsze jest to, co my wiemy o sobie— wyjaśnił podczas rozmowy.

Dziennikarka nie ma złudzeń, skąd biorą się nienawistne komentarze.