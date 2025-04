Beata Tadla jest znaną polską dziennikarką, prezenterką telewizyjną i zapaloną miłośniczką sportu. Ceniona za klasę i charyzmę osobowość telewizyjna oprócz wyzwań medialnych zajmuje się także szkoleniami z wystąpień publicznych. Ostatnio postanowiła spróbować swoich sił w zupełnie nowym projekcie. Choć od lat kojarzymy ją z powagą studia informacyjnego i elegancją przed kamerą, prywatnie Beata Tadla to kobieta z ogromną energią i pasją… do pilatesu! Dziennikarka stworzyła własne studio pilatesu na warszawskim Gocławiu, a my postanowiliśmy tam zajrzeć razem z kamerą Kozaczka.

Beata Tadla oprócz prowadzenia porannego pasma „Pytanie na śniadanie” ma w głowie wiele pomysłów, które ostatnio postanowiła przekuć w prawdziwy biznes. Dziennikarka założyła własne studio pilatesu, które tętni życiem! Ostatnio na miejscu pojawił się nasz niezawodny reporter z Kozaczka i… długo nie mógł dojść do siebie:

Nie spodziewałem się, że to miejsce będzie aż tak stylowe i klimatyczne. Beata Tadla w roli bizneswomen sprawuje się wspaniale, a miejsce, które stworzyła, zachwyca harmonią i spokojem. Uwagę zwracają też nauczyciele, którzy na miejscu z pełną gracją, ale jednocześnie konkretnie pilnują każdego ruchu. Widać, że to nie jest miejsce stworzone tylko z hobby, ale też prawdziwej pasji do sportu i zdrowego stylu życia — podsumował nasz reporter.

