Daniel Martyniuk znowu się odpalił. „Więcej szacunku mam do ślimaków!”
Wrzucił do sieci niepokojące wideo!
Daniel Martyniuk jest jedynym synem Zenona i Danuty Martyniuk. Jedynak słynie z niefrasobliwości i mocno kontrowersyjnych poglądów. Kiedyś w jednej z relacji dywagował nad pochodzeniem etnicznym Zendayi i innych gwiazd Hollywood. Po wielu zawirowaniach mężczyzna się ustatkował u boku Faustyny. Jakiś czas temu na świat przyszedł ich syn — Florian. Okazuje się, że spokój jednak nie trwał zbyt długo, ponieważ ostatnio Daniel Martyniuk znowu zaszalał w nocy. Relacje opublikował na Instagramie…
Daniel Martyniuk znów daje popalić rodzicom: „Mam was centralnie w d***e…Nara, fraglesy”
Daniel Martyniuk kolejny raz popłynął. Tym razem obraził media i dziennikarzy…
Daniel Martyniuk ostatnio pochwalił się, jak o 1 w nocy kąpie się w morzu. Chwilę później zaczął coś mamrotać na nagraniu, ale jego słowa były zbyt niewyraźne, żeby je zacytować. Na tym nie zakończył swojej medialnej aktywności syn Martyniuków. Wystosował również kontrowersyjny apel do mediów, w którym porównał dziennikarzy show-biznesowych do… ślimaków bez skorupek!
Wy pismaki więcej szacunku mam do ślimaków i to tych bez skorupy, co jak *** wyglądają — podsumował elokwentnie Daniel Martyniuk.
Daniel Martyniuk i Faustyna Jemiołkowska mieli burzliwą relację. Tam było pełno zwrotów akcji!
Daniel Martyniuk i Faustyna Jamiołkowska po raz pierwszy zaczęli się spotykać w 2017 roku. Niestety, ale ich związek nie przetrwał próby czasu, gdyż syn muzyka disco polo poznał wtedy Ewelinę Golczyńską, czyli dziś obecną byłą żonę. Pobrali się w 2018 roku, ale po czasie doszło do rozwodu, który odbył się 21 września 2020 roku.
Później na nowo odnowiło się uczucie między Faustyną a Danielem. Nie brakowało jednak i w tej historii konfliktów. Syn Zenona Martyniuka w 2020 roku obrażał rodzinę ukochanej. Twierdził, że oszukują ludzi i kupili sobie dyplomy. Obrażał także swoją ukochaną.
Następnie doszło do pojednania między nimi. Daniel Martyniuk oświadczył się ukochanej Faustynie w sierpniu 2022 roku w Wenecji. Potem w październiku 2023 roku para wzięła ślub na Bali. Później odbył się także ślub dla rodziny 31 marca 2024 roku. Para powitała też na świecie syna — Floriana 16 czerwca 2025 roku.
Ksiądz | 18 sierpnia 2025
Jak ta jego żona mogła wyjść za takiego dałna… No nie mogę pojąć tego! Z ryja wygląda na niedorozwiniętego.
Anonim | 18 sierpnia 2025
Może bogata ale wciąż patologia
Klemens | 18 sierpnia 2025
Czy nie na mu kto powiedzieć żeby zajął się pracą i rodziną, siadła w końcu na dupsku. Nie marnował życia tym biednym dziewczynom i dzieciom.