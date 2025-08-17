Daniel Martyniuk jest jedynym synem Zenona i Danuty Martyniuk. Jedynak słynie z niefrasobliwości i mocno kontrowersyjnych poglądów. Kiedyś w jednej z relacji dywagował nad pochodzeniem etnicznym Zendayi i innych gwiazd Hollywood. Po wielu zawirowaniach mężczyzna się ustatkował u boku Faustyny. Jakiś czas temu na świat przyszedł ich syn — Florian. Okazuje się, że spokój jednak nie trwał zbyt długo, ponieważ ostatnio Daniel Martyniuk znowu zaszalał w nocy. Relacje opublikował na Instagramie…

Daniel Martyniuk znów daje popalić rodzicom: „Mam was centralnie w d***e…Nara, fraglesy”

Daniel Martyniuk kolejny raz popłynął. Tym razem obraził media i dziennikarzy…

Daniel Martyniuk ostatnio pochwalił się, jak o 1 w nocy kąpie się w morzu. Chwilę później zaczął coś mamrotać na nagraniu, ale jego słowa były zbyt niewyraźne, żeby je zacytować. Na tym nie zakończył swojej medialnej aktywności syn Martyniuków. Wystosował również kontrowersyjny apel do mediów, w którym porównał dziennikarzy show-biznesowych do… ślimaków bez skorupek!

Wy pismaki więcej szacunku mam do ślimaków i to tych bez skorupy, co jak *** wyglądają — podsumował elokwentnie Daniel Martyniuk.

