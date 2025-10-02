Znany poseł KO został uprowadzony! „Jeśli to oglądasz, to zostałem porwany”
Znamy reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W nocy z 1 na 2 października internet obiegło szokujące nagranie z udziałem posła Koalicji Obywatelskiej, Franciszka Sterczewskiego. Polityk poinformował, że padł ofiarą porwania i błagał o pomoc polskie władze. Cała sytuacja wywołała ogromne poruszenie – natychmiast ruszyły pierwsze działania służb. Pojawiły się też nowe informacje o losie osób, które znalazły się razem z nim w dramatycznych okolicznościach.
Anna Markowska szokuje na najnowszym nagraniu. Fani: „To wołanie o pomoc!”
Franciszek Sterczewski został porwany. Polityk KO zaapelował do Polaków!
Globalna Flotylla Sumud to ogromne, międzynarodowe przedsięwzięcie humanitarne. Na statkach płynęły delegacje aż z 40 krajów świata — wśród nich znalazła się także polska reprezentacja. Obok posła Franciszka Sterczewskiego w rejs wyruszyli m.in. Omar Faris, szef Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich, Nina Ptak – prezeska Stowarzyszenia Nomada oraz Ewa Jasiewicz – znana dziennikarka, aktywistka i autorka książki „Podpalić Gazę”.
Początkowo misja przebiegała spokojnie… aż do momentu, gdy jednostki zbliżyły się na mniej niż 100 mil morskich od Gazy. To właśnie wtedy miał zostać wszczęty alarm. Później w nocy około godz. 22.00 pojawiło się w sieci wstrząsające nagranie z udziałem Franciszka Sterczewskiego. Polityk poinformował, że został porwany i w emocjonalnym apelu błagał polskie władze o natychmiastową interwencję.
Julia Wieniawa zgadza się z szokującym stwierdzeniem: „Bieda to stan umysłu!”
Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud. Gorąca prośba, wstawcie się za mną i moimi towarzyszami u polskich władz — słuchamy na nagraniu polityka KO.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zareagowało na całą sytuację związaną z porwaniem Globalnej Flotylli Sumud. Zapewniło, że dołoży wszelkich starań, żeby uratować polskich obywateli. Zamieścili w sieci obszerny wpis na platformie X:
Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską. W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli — przekazał na swoim koncie rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Ja | 3 października 2025
Ojej a jak wsiadał na ten statek to co przygody się chciało nie wiedział gdzie płynie to porwali go czy sam wsiadł. Teraz kilkanaście osób za mądrego pana życie bedzi narażać. Paszportem macha .
PiSowiec | 2 października 2025
Jeb….ł go pies. Sam się tam pchał to teraz ma.