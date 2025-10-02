W nocy z 1 na 2 października internet obiegło szokujące nagranie z udziałem posła Koalicji Obywatelskiej, Franciszka Sterczewskiego. Polityk poinformował, że padł ofiarą porwania i błagał o pomoc polskie władze. Cała sytuacja wywołała ogromne poruszenie – natychmiast ruszyły pierwsze działania służb. Pojawiły się też nowe informacje o losie osób, które znalazły się razem z nim w dramatycznych okolicznościach.

Anna Markowska szokuje na najnowszym nagraniu. Fani: „To wołanie o pomoc!”

Franciszek Sterczewski został porwany. Polityk KO zaapelował do Polaków!

Globalna Flotylla Sumud to ogromne, międzynarodowe przedsięwzięcie humanitarne. Na statkach płynęły delegacje aż z 40 krajów świata — wśród nich znalazła się także polska reprezentacja. Obok posła Franciszka Sterczewskiego w rejs wyruszyli m.in. Omar Faris, szef Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich, Nina Ptak – prezeska Stowarzyszenia Nomada oraz Ewa Jasiewicz – znana dziennikarka, aktywistka i autorka książki „Podpalić Gazę”.

Początkowo misja przebiegała spokojnie… aż do momentu, gdy jednostki zbliżyły się na mniej niż 100 mil morskich od Gazy. To właśnie wtedy miał zostać wszczęty alarm. Później w nocy około godz. 22.00 pojawiło się w sieci wstrząsające nagranie z udziałem Franciszka Sterczewskiego. Polityk poinformował, że został porwany i w emocjonalnym apelu błagał polskie władze o natychmiastową interwencję.