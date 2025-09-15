Sofia Vergara miała dotrzeć na galę Emmy 2025. Niestety, ale piękna aktorka, zamiast brylować na wydarzeniu, trafiła na ostry dyżur. Amerykańska modelka zamieściła w sieci serię niepokojących zdjęć. Dodała również nagrania ze szpitala. Fani na chwilę wstrzymali oddech. Nie uwierzycie, co złapało gwiazdę tuż przed wyjściem na czerwony dywan. Na zdjęciu widać jak jej oko jest potworne spuchnięte!

Sofia Vergara miała pojawić się na 77. uroczystej gali nagród Emmy 2025. Wydarzenie było ikoniczne z wielu względów. Między innymi 15-letni Owen Cooper otrzymał nagrodę dla najmłodszego aktora drugoplanowego. Młody aktor został nagrodzony za rolę w wielkim hicie Nefliksa „Dojrzewanie”.

Wśród wielu gwiazd tego wieczoru miała także pojawić się znana wszystkim — Sofia Vergara. Niestety, ale na chwilę przed odjazdem taksówką, złapała ją ostra reakcja alergiczna oczu.

Nie dotarłem na Emmy, ale za to trafiłam na ostry dyżur. Przepraszam, że musiałam odwołać! Najbardziej szalona alergia oczu tuż przed wejściem do samochodu — podsumowała Sofia Vergara we wpisie na Instagramie.

