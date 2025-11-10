Hanna Lis po latach pokazała córki. Przygotujcie się na mocne uderzenie piękna
Hanna Lis może pochwalić się nie tylko masą sukcesów, ale też pięknymi córkami. Właśnie pokazała nowe zdjęcie Julii i Anny. To ich pierwsza od dawna fotografia upubliczniona przed matkę. Internauci oniemieli z zachwytu. Takich piękności nie ma nawet w „Top Model”.
Hanna Lis pokazuje dorosłe córki
Hanna Lis to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów. Od ponad trzech dekad obecna jest w świadomości widzów — najpierw jako reporterka, potem prowadząca programy informacyjne, a z czasem również autorka formatów lifestyle’owych i podróżniczych. Mimo popularności i medialnych zawirowań, dziennikarka od zawsze chroniła prywatność swoich bliskich. Tym bardziej poruszyła jej ostatnia publikacja na Instagramie, w której po raz pierwszy od dawna pokazała swoje dorosłe już córki i napisała o nich kilka wyjątkowo osobistych słów.
Kariera Hanny Lis. Od „Teleexpressu” po autorskie projekty
Kariera Hanny Lis rozpoczęła się w latach 90., gdy 23-letnia wówczas dziennikarka dołączyła do zespołu Telewizji Polskiej. Szybko zyskała reputację osoby rzetelnej, błyskotliwej i profesjonalnej, co otworzyło jej drzwi do kolejnych projektów — zarówno informacyjnych, jak i rozrywkowych.
Z biegiem lat współpracowała z wieloma redakcjami — od TVP, przez Polsat i TV4, po TVN Style i Wirtualną Polskę. Widzowie pokochali ją za inteligencję, autentyczność i klasę, a także za odwagę w poruszaniu trudnych tematów.
Choć jej życie zawodowe niejednokrotnie trafiało na pierwsze strony gazet, Hanna Lis przez lata konsekwentnie oddzielała sferę prywatną od publicznej. To właśnie w tym obszarze ukrywała najważniejsze role swojego życia — matki i kobiety, która z pełnym zaangażowaniem wychowywała dwie córki.
Córki Hanny Lis — Julia i Anna. Tak dziś wyglądają dzieci dziennikarki
W 1999 roku Hanna Lis i przedsiębiorca Jacek Koziński powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Julię. Dwa lata później rodzina powiększyła się o Annę. Choć obie dziewczyny wychowywały się z dala od kamer, dziś — jako dorosłe kobiety — coraz śmielej stawiają własne kroki w świecie.
Ostatnio dziennikarka opublikowała na Instagramie fotografię, na której pozuje z córkami. Uśmiechnięte, naturalne, eleganckie — Julia i Anna przyciągnęły uwagę internautów swoją urodą, ale też bijącym z nich spokojem.
Pod zdjęciem pojawił się poruszający opis:
Kiedy ktoś mnie pyta, z czego w życiu najbardziej jestem dumna, niezmiennie odpowiadam: z nich, z moich córek. Nie ma większej dumy, większej czułości, większej miłości. I wdzięczności za to, że mogę być ich mamą. One mnie ukształtowały jako człowieka, od nich codziennie się uczę. Dziękuję.
Post błyskawicznie zebrał tysiące polubień i komentarzy. Fani podkreślali, że Lis rzadko dzieli się tak osobistymi emocjami, a ten wpis to wyjątkowy dowód matczynej miłości.
Młodsza córka Hanny Lis jest modelką
Choć Hanna Lis na co dzień mieszka w Polsce, jej córki wybrały życie poza granicami kraju. Julia i Anna od kilku lat mieszkają w Amsterdamie, gdzie rozwijają swoje kariery i pasje.
Młodsza z nich postawiła na świat mody — współpracowała z jedną z czołowych polskich agencji modelingowych, a ostatnio rozpoczęła działalność na rynku międzynarodowym. W sieci pojawiły się efekty jej nowych sesji zdjęciowych, które spotkały się z ciepłym przyjęciem w branży.
Starsza córka, Julia, wybrała spokojniejszą ścieżkę zawodową i — jak zdradziła dziennikarka — skupia się na edukacji i pracy w sektorze kreatywnym. Obie jednak, mimo znanego nazwiska matki, nie korzystają z przywilejów wynikających z jej popularności.
Hanna Lis o wychowywaniu córek
W jednym z wywiadów udzielonych portalowi Plejada, Hanna Lis przyznała, że jej córki same zapracowały na wszystko, co osiągnęły. Nie chciała, by żyły w cieniu znanej matki, dlatego od najmłodszych lat stawiała na samodzielność i niezależność.
„To nie wynika z tego, że są uprzywilejowane, bo nie są w żaden sposób. Gdyby były w Polsce, to może mogłyby się gdzieś powołać na mamusię, czego nie znoszą” — mówiła dziennikarka.
To podejście, zdaniem obserwatorów, idealnie oddaje filozofię życia Lis: pracowitość, pokora i konsekwencja. Te wartości przekazała swoim córkom, które dziś realizują się w świecie, nie potrzebując medialnego rozgłosu.
Hanna Lis — kobieta, która nie boi się zmian
Choć większość widzów kojarzy ją z telewizji, Hanna Lis już dawno przestała ograniczać się do jednej roli. Dziennikarka od lat rozwija projekty online, prowadzi podcasty, podróżuje, pisze i angażuje się w akcje społeczne.
Po głośnym rozstaniu z Tomaszem Lisem w 2022 roku, skupiła się na sobie i najbliższych. Znów zaczęła podróżować, eksperymentować z formą i szukać nowych dróg wyrazu. Jej media społecznościowe pełne są inspirujących zdjęć i refleksji o życiu, wdzięczności i samoakceptacji.
Nie ukrywa też, że to właśnie córki są jej największym wsparciem. To dla nich – jak mówi – chce żyć dobrze, mądrze i z uśmiechem.
Miłość matki, która przetrwa wszystko
Choć Hanna Lis przez lata funkcjonowała w świecie show-biznesu, nigdy nie dała się wciągnąć w jego powierzchowność. Jej najnowszy post to nie tylko wzruszający gest, ale też przypomnienie, że za medialnymi tytułami kryje się przede wszystkim kobieta, matka i człowiek z emocjami.
W świecie, w którym celebryci często epatują luksusem i pozami, Lis wybrała coś znacznie cenniejszego — autentyczność i miłość. A w oczach fanów to właśnie te wartości czynią ją jedną z najbardziej szanowanych postaci polskich mediów.
