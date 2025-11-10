Hanna Lis może pochwalić się nie tylko masą sukcesów, ale też pięknymi córkami. Właśnie pokazała nowe zdjęcie Julii i Anny. To ich pierwsza od dawna fotografia upubliczniona przed matkę. Internauci oniemieli z zachwytu. Takich piękności nie ma nawet w „Top Model”.

Hanna Lis pokazuje dorosłe córki

Hanna Lis to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów. Od ponad trzech dekad obecna jest w świadomości widzów — najpierw jako reporterka, potem prowadząca programy informacyjne, a z czasem również autorka formatów lifestyle’owych i podróżniczych. Mimo popularności i medialnych zawirowań, dziennikarka od zawsze chroniła prywatność swoich bliskich. Tym bardziej poruszyła jej ostatnia publikacja na Instagramie, w której po raz pierwszy od dawna pokazała swoje dorosłe już córki i napisała o nich kilka wyjątkowo osobistych słów.

Kariera Hanny Lis. Od „Teleexpressu” po autorskie projekty

Kariera Hanny Lis rozpoczęła się w latach 90., gdy 23-letnia wówczas dziennikarka dołączyła do zespołu Telewizji Polskiej. Szybko zyskała reputację osoby rzetelnej, błyskotliwej i profesjonalnej, co otworzyło jej drzwi do kolejnych projektów — zarówno informacyjnych, jak i rozrywkowych.

Z biegiem lat współpracowała z wieloma redakcjami — od TVP, przez Polsat i TV4, po TVN Style i Wirtualną Polskę. Widzowie pokochali ją za inteligencję, autentyczność i klasę, a także za odwagę w poruszaniu trudnych tematów.

Choć jej życie zawodowe niejednokrotnie trafiało na pierwsze strony gazet, Hanna Lis przez lata konsekwentnie oddzielała sferę prywatną od publicznej. To właśnie w tym obszarze ukrywała najważniejsze role swojego życia — matki i kobiety, która z pełnym zaangażowaniem wychowywała dwie córki.

Córki Hanny Lis — Julia i Anna. Tak dziś wyglądają dzieci dziennikarki

W 1999 roku Hanna Lis i przedsiębiorca Jacek Koziński powitali na świecie swoją pierwszą córkę, Julię. Dwa lata później rodzina powiększyła się o Annę. Choć obie dziewczyny wychowywały się z dala od kamer, dziś — jako dorosłe kobiety — coraz śmielej stawiają własne kroki w świecie.

Ostatnio dziennikarka opublikowała na Instagramie fotografię, na której pozuje z córkami. Uśmiechnięte, naturalne, eleganckie — Julia i Anna przyciągnęły uwagę internautów swoją urodą, ale też bijącym z nich spokojem.

Pod zdjęciem pojawił się poruszający opis:

Kiedy ktoś mnie pyta, z czego w życiu najbardziej jestem dumna, niezmiennie odpowiadam: z nich, z moich córek. Nie ma większej dumy, większej czułości, większej miłości. I wdzięczności za to, że mogę być ich mamą. One mnie ukształtowały jako człowieka, od nich codziennie się uczę. Dziękuję.

Post błyskawicznie zebrał tysiące polubień i komentarzy. Fani podkreślali, że Lis rzadko dzieli się tak osobistymi emocjami, a ten wpis to wyjątkowy dowód matczynej miłości.