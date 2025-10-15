Córka Ewy Błaszczyk, czyli Aleksandra Janczarska, od 25 lat pozostaje w śpiączce po tragicznym zdarzeniu. Aktorka nie ustaje w walce i od lat walczy o poprawę stanu zdrowia córki. Teraz Błaszczyk udzieliła poruszającego wywiadu, w którym opowiedziała o swoich codziennych zmaganiach.

Ewa Błaszczyk od 25 lat walczy o zdrowie i życie córki

Ewa Błaszczyk to jedna z najbardziej znanych aktorek w Polsce. Dziś (15 października 2025 roku) obchodzi 70. urodziny. Życie artystki diametralnie odmieniło się w 2000 roku, kiedy wówczas dotknęły ją straszliwe tragedie. Najpierw zmarł jej mąż Jacek Janczarski, a kilka miesięcy później jej 7-letnia córka Ola zakrztusiła się tabletką i zapadła w śpiączkę.

Od tamtego dramatycznego zdarzenia mija 25 lat, a aktorka wciąż walczy o zdrowie córki. W ostatnich latach Błaszczyk starała się wykorzystać już niemal wszystkie dostępne możliwości leczenia. Warto dodać, że na przestrzeni czasu nastąpiła poprawa, ponieważ Ola jest w stanie minimalnej świadomości, jednak nie wybudziła się w pełni.

Teraz w rozmowie z Remigiuszem Grzelą w audycji „Wywiad rzeka” w Programie 1 Polskiego Radia aktorka opowiedziała o zmaganiach w walce o zdrowie córki.

Życie zmienia się w jednej chwili. Siadasz do kolacji i nagle wszystko, co znasz, przestaje istnieć. (…) Nie ma co się ze sobą cackać. Świat jest i trzeba walczyć o to, żeby ocalić to, co jest do ocalenia – mówiła Błaszczyk.

Aktorka mimo upływu lat wciąż nie daje za wygraną i stale walczy o córkę. Poza tym tragedia ta skłoniła ją do założenia Fundacji „Akogo?”, która od ponad 20 lat pomaga osobom w śpiączce i ich rodzinom.

Najważniejsze, żeby się chciało chcieć. To jest takie moje życzenie… ale ciągle się chce chcieć. To takie marnotrawstwo umierać. Bardzo często to do mnie dochodzi, że w momencie, kiedy mam wrażenie, że już coś zrozumiałam, to już tak niewiele tego czasu zostało. Szkoda, bo jeszcze tyle by się chciało zrobić, jeszcze tyle by się chciało obserwować, zobaczyć i na to zareagować – wyznała.

Ewa Błaszczyk mimo rodzinnej tragedii jest symbolem siły, determinacji. Jej codzienność to nieustanna walka, ale i nadzieja na zdrowie córki. Podczas rozmowy aktorka ujawniła, że w życiu Oli bywały momenty, gdzie mogła się z nimi pożegnać.