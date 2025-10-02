Jacek Wójcik nie żyje. Przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej i bohater programu „Królowe życia” miał 55 lat. Choć sam był znaną osobowością telewizyjną i medialną, to jego życie prywatne wciąż owiane było tajemnicą.

Wczoraj (1 października) do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci Jacka Wójcika znanego z programu „Królowe życia”. Internauci, widzowie, ale też koledzy z produkcji nie dowierzają i są wstrząśnięci jego nagłym odejściem. Przyczynę jego śmierci zdradziła koleżanka z programu Laluna, która na swoim Instastories napisała o straszliwej chorobie, jaką jest rak z przerzutami.

Warto wspomnieć, że Jacek zyskał popularność i uznanie widzów dzięki udziałowi w programie „Królowe życia”, ale był również znany z takich produkcji jak „Made in Maroko” oraz „Orzeł czy reszka”. Wielu kojarzyło go jako przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej. Był on charakterystyczną postacią, która wzbudzała dużą sympatię, ale i nieraz kontrowersje. O jego nagłej śmierci poinformowała w sieci właśnie Dagmara pisząc:

Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani, dziś odszedł Dżejk. Nie będzie Was już bawił. Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za Niego. Dziękuję.

I choć widzowie doskonale znali życiowe perypetie Jacka, który potrafił bawić do łez, to mało kto wiedział o jego życiu prywatnym, którym zresztą nie afiszował się publicznie. Wiadomo, że miał on syna Piotra, którego zdarzyło mu się pokazać na swoich mediach społecznościowych. Wielu twierdziło, że są do siebie podobni jak dwie krople wody.

Niektóre źródła twierdzą jednak, że Jacek Wójcik miał jednak dwóch synów. O matce dzieci nigdy też nie mówił publicznie, ale niektóre media podają, że para była po rozwodzie.

Poza kwestią rodzinną, mało kto wiedział również jakie wykształcenie miał Jacek Wójcik. Bohater znanego show ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Z wykształcenia był plastykiem i swego czasu zajmował się renowacją zabytków sakralnych w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.