Karol Nawrocki złożył pierwsze oświadczenie majątkowe jako głowa państwa. Z dokumentu wynika, że na jego koncie przybyło kilkadziesiąt tysięcy złotych, a w rubryce dotyczącej dochodów pojawiła się pozycja, której wcześniej nie było – świadczenie 800 plus. Prezydent pochwalił się również, ile zostało mu do spłaty kredytu i które mieszkania są wciąż w jego posiadaniu.

Nowy prezydent Karol Nawrocki złożył swoje pierwsze oświadczenie majątkowe na stanowisku głowy państwa. Dokument datowany na 4 sierpnia, czyli kilka dni przed zaprzysiężeniem, dopiero teraz został upubliczniony i jak się okazuje, zawiera kilka ciekawych szczegółów.

W deklaracji znalazły się informacje o dwóch mieszkaniach. Pierwsze to 57-metrowy lokal, którego właścicielem jest razem z żoną. Drugie to 58-metrowe mieszkanie, w którym mieszka jego mama – prezydent ma do niego połowę udziałów.

Z oświadczenia zniknęła natomiast głośna kawalerka, którą Nawrocki odkupił od Jerzego Ż. To ta sama nieruchomość, która wzbudziła emocje w czasie kampanii wyborczej. Po medialnych doniesieniach lokal został przekazany Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu z Gdyni.

Największe zmiany dotyczą jednak oszczędności. Prezydent wykazał w dokumencie 130 tysięcy złotych na koncie, co oznacza wzrost o 20 tysięcy złotych w porównaniu z wcześniejszym oświadczeniem z maja. Zaskakujący jest też wpis dotyczący wpływów z programu „Rodzina 800 plus”. Karol Nawrocki po raz pierwszy ujął je w deklaracji majątkowej, wpisując kwotę 11 200 zł otrzymaną na dzieci.

Jak wynika z dokumentu, prezydent nadal spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z żoną na zakup mieszkania w Gdańsku. Z oświadczenia wynika, że do oddania pozostało mu 199 981 zł, czyli o kilka tysięcy mniej niż jeszcze w marcu tego roku.

Zgodnie z przepisami Karol Nawrocki, podobnie jak jego poprzednicy, będzie musiał składać oświadczenie majątkowe co roku, przedstawiając stan posiadania na koniec roku kalendarzowego.