Dagmara zabrała głos po pogrzebie Jacka Wójcika! Wyjaśniła, dlaczego nie pojawiła się na ceremonii
Gwiazda "Królowych życia" nie gryzła się w język.
W miniony weekend, a dokładnie 4 października odbył się pogrzeb Jacka Wójcika znanego wszystkim z „Królowych życia”. Ku zdziwieniu wielu na ceremonii nie pojawiła się Dagmara Kaźmierska, która byłą jego wieloletnią przyjaciółką. W sieci pojawiły się informacje, że podobno zakazano jej udziału. Teraz gwiazda stacji TTV sama odpowiedziała na ciekawość internautów i po raz pierwszy zabrał głos w tej sprawie.
Dagmara Kaźmierska odpowiada na brak obecności na pogrzebie Jacka Wójcika
1 października do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci Jacka Wójcika znanego również jako „Dżejk”. Bohater znanych produkcji miał 55 lat. Popularność zyskał dzięki udziałowi w programie „Królowe życia”. Poza tym był bohaterem również takich formatów jak: „Made in Maroko” oraz „Orzeł czy reszka”. Wielu jednak kojarzyło Jacka jako przyjaciela Dagmary Kaźmierskiej.
4 października w Kłodzku odbył się pogrzeb Jacka Wójcika. Uroczystość miała miejsce w kaplicy cmentarnej przy ulicy Dusznickiej, po czym żałobnicy odprowadzili ciało zmarłego na cmentarz. Uwagę zgromadzonych i mediów zwrócił jednak brak obecności Dagmary Kaźmierskiej, która była jego wieloletnią przyjaciółką. Co prawda, jakiś czas temu relacje Jacka i Dagmary uległy pogorszeniu, a nawet zerwali kontakt, ale nikt nie przypuszczał, że tego dnia jej zabraknie. Na miejscu był jednak jej syn Conan, który trzymał się na uboczu.
Podczas pogrzebu osoba z otoczenia zmarłego zdradziła „Super Expressowi”, że Dagmara podobno nie była mile widziana na uroczystości, a nawet rodzina miała poprosić ją, aby nie przychodziła:
Poproszono Dagmarę Kaźmierską, żeby nie przychodziła, a nawet zakazano jej udziału. Nikt nie chciał niepotrzebnej sensacji, bo to miało być spokojne i godne pożegnanie.
Dagmara, prowadząc ostatnio swojego odzieżowego live’a, zdecydowała się odpowiedzieć na jeden z komentarzy dotyczący jej braku obecności na pogrzebie. Celebrytka wyjaśniła, że nie ma zamiaru robić sensacji z tego tematu, a przeszłość zostawia za sobą. Dlatego temat śmierci i pogrzebu Jacka jest już dla niej zamknięty.
Chciałybyście tu sensacji. Tu sensacji nie będziecie miały. Tu nikt nie zrobi z tego live’a sensacji. Muszę dalej żyć. Mam syna. Idę do przodu, dziewczyny. Ja nie patrzę, co było za nami. Pamiętajcie, nikt nam nie zwróci w życiu chwil. Ani tych pięknych, najpiękniejszych na świecie, ani tych najgorszych na świecie chwil. Tego już nie ma. To było (…). Liczyłyście, że może tu będą nie wiadomo jakie roztrząsania. No nie dziewczyny, nie będzie – wyznała.
