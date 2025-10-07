W miniony weekend, a dokładnie 4 października odbył się pogrzeb Jacka Wójcika znanego wszystkim z „Królowych życia”. Ku zdziwieniu wielu na ceremonii nie pojawiła się Dagmara Kaźmierska, która byłą jego wieloletnią przyjaciółką. W sieci pojawiły się informacje, że podobno zakazano jej udziału. Teraz gwiazda stacji TTV sama odpowiedziała na ciekawość internautów i po raz pierwszy zabrał głos w tej sprawie.

Szok! Dagmara nie pojawiła się na pogrzebie Jacka Wójcika! „Zakazano jej udziału”

Dagmara Kaźmierska odpowiada na brak obecności na pogrzebie Jacka Wójcika

1 października do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci Jacka Wójcika znanego również jako „Dżejk”. Bohater znanych produkcji miał 55 lat. Popularność zyskał dzięki udziałowi w programie „Królowe życia”. Poza tym był bohaterem również takich formatów jak: „Made in Maroko” oraz „Orzeł czy reszka”. Wielu jednak kojarzyło Jacka jako przyjaciela Dagmary Kaźmierskiej.

Szokujące słowa Edzi o ostatniej woli Jacka. Dagmara Kaźmierska nie wytrzymała!

4 października w Kłodzku odbył się pogrzeb Jacka Wójcika. Uroczystość miała miejsce w kaplicy cmentarnej przy ulicy Dusznickiej, po czym żałobnicy odprowadzili ciało zmarłego na cmentarz. Uwagę zgromadzonych i mediów zwrócił jednak brak obecności Dagmary Kaźmierskiej, która była jego wieloletnią przyjaciółką. Co prawda, jakiś czas temu relacje Jacka i Dagmary uległy pogorszeniu, a nawet zerwali kontakt, ale nikt nie przypuszczał, że tego dnia jej zabraknie. Na miejscu był jednak jej syn Conan, który trzymał się na uboczu.

Podczas pogrzebu osoba z otoczenia zmarłego zdradziła „Super Expressowi”, że Dagmara podobno nie była mile widziana na uroczystości, a nawet rodzina miała poprosić ją, aby nie przychodziła:

Poproszono Dagmarę Kaźmierską, żeby nie przychodziła, a nawet zakazano jej udziału. Nikt nie chciał niepotrzebnej sensacji, bo to miało być spokojne i godne pożegnanie.

Jacek nie chciał Dagmary na swoim pogrzebie! „Jeszcze godzinę przed śmiercią, prosił żeby nie przychodziła…”

Dagmara, prowadząc ostatnio swojego odzieżowego live’a, zdecydowała się odpowiedzieć na jeden z komentarzy dotyczący jej braku obecności na pogrzebie. Celebrytka wyjaśniła, że nie ma zamiaru robić sensacji z tego tematu, a przeszłość zostawia za sobą. Dlatego temat śmierci i pogrzebu Jacka jest już dla niej zamknięty.