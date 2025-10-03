Szokujące słowa Edzi o ostatniej woli Jacka. Dagmara Kaźmierska nie wytrzymała!

1 października 2025 roku media obiegła smutna wiadomość. Zmarł Jacek Wójcik, znany z programu TTV ,,Królowe Życia”. Ta przykra sytuacja, była dla Dagmary oraz Edzi okazją do kolejnych medialnych przepychanek.

Ostatnia prośba Jacka Wójcika

Wieść o śmierci Jacka wstrząsnęła fanami i bliskim osobami. Edyta Nowak-Nawara ujawniła w rozmowie z ,,Faktem” poruszające szczegóły ostatnich godzin życia przyjaciela.

Jeszcze godzinę przed śmiercią prosił mnie i swojego kolegę, żeby ona nie przychodziła na pogrzeb. To była jego ostatnia prośba. Nie chciał, żeby miała z nim coś wspólnego, nawet na zdjęciach – wyznała ze łzami w oczach.

Według Edyty, ich relacje uległy całkowitemu pogorszeniu. Słowa Edyty natychmiast odbiły się szerokim echem. Dagmara niepozostała jej dłużna i postanowiła odnieść się do sprawy publicznie pod postem opublikowanym, w którym pożegnała Jacka:

Pani Edzia to chyba nigdy nie powie sobie dość. Podejrzewam, że nawet odejście Dżejka nie skłoni jej do refleksji.

Zasugerowała, że nie wierzy w szczerość słów dawnej znajomej i uważa za kolejną próbę uderzenia w nią.

Konflikt obu Pań od razu przeniósł się do sieci. Internauci nie kryją podzielonych opinii. Jedni stają murem za Edytą, inni bronią Dagmary. Komentarze pełne emocji pokazują, że Jacek Wójcik był lubiany i jak ogromny żal pozostał po jego niespodziewanym odejściu.

