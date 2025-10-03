1 października do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci Jacka Wójcika znanego z programu „Królowe życia”. Teraz przyjaciółka z produkcji Edzia ujawniła zaskakujące szczegóły dotyczące jego ostatniej woli.

Wiadomo, kto widział Jacka Wójcika jako ostatni! Laluna zdradziła całą prawdę o jego śmierci

Szokująca ostatnia wola Jacka Wójcika. Nie chciał Dagmary na swoim pogrzebie

Jacek Wójcik zyskał popularność i uznanie widzów dzięki udziałowi w programie „Królowe życia” czy „Made in Maroko”, jako przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej. Był charakterystyczną postacią, która wzbudzała dużą sympatię, ale i nieraz kontrowersje. O jego nagłej śmierci poinformowała w sieci właśnie Dagmara, która była jego wieloletnią przyjaciółką.

Pogrzeb Jacka Wójcika z „Królowych życia”. Edzia ujawnia szczegóły: „On by tego chciał”

Teraz w sprawie stanu zdrowia Jacka Wójcika głos zabrała Edyta Nowak-Nawara. Warto wspomnieć, że byli oni przyjaciółmi, którzy występowali nie tylko w „Królowych życia” ale również w programie „Orzeł czy reszka”. Edyta w rozmowie z „Faktem” wyznała, że choroba przyszła nagle i nic nie wskazywało, że zakończy się to tak dramatycznie.

To wszystko przyszło nagle. Nic mu nie było, dobrze się czuł. Nawet lepiej ode mnie. Cały czas byliśmy na telefonach, bo ja teraz mieszkam daleko od Kłodzka. Nie widywaliśmy się codziennie, ale mieliśmy stały kontakt. Dużo razem przeżyliśmy i przegadaliśmy.

Życie prywatne Jacka z „Królowych życia” było owiane tajemnicą. Mało kto wiedział, że ma syn

Edzia w dalszej rozmowie wyznała również szokującą kwestię dotyczącą ostatniej woli Jacka. Warto wspomnieć, że Jacek i Dagmara byli przyjaciółmi, którzy razem występowali w „Królowych życia”. Niestety w pewnym momencie ich relacje uległy pogorszeniu i zerwali kontakt. Edyta zdradziła teraz, że Jacek do końca życia miał żal do swojej byłej przyjaciółki i nie chciał, aby pojawiła się na jego pogrzebie.

Ja mam tylko jedną prośbę: żeby jej nie łączyć z Jackiem. On tego nie chciał. To była jego ostatnia prośba. Nie chciał, żeby miała z nim coś wspólnego, nawet na zdjęciach. Jeszcze godzinę przed śmiercią, prosił mnie i swojego kolegę, żeby ona nie przychodziła na pogrzeb. My zaczęliśmy razem grać, żeby się od niej odłączyć – ujawniła.

Edyta dodała, że choć to bardzo przykre, to poprosiła o uszanowanie jego ostatniej woli, która była dla niego ważna.