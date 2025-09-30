Ryszard Rynkowski obecnie przeżywa trudne chwile w swoim życiu. Muzyk niedawno stracił ukochaną żonę, a teraz do sądu wysłano akt oskarżenia w sprawie jego jazdy pod wpływem alkoholu sprzed miesięcy. Piosenkarzowi grozi nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Warto wspomnieć, że Ryszard Rynkowski 14 czerwca miał zagościć na scenie podczas 62. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Niestety artysta nie zjawił się na miejscu, a powodem był wypadek samochodowy, który spowodował. Po zatrzymaniu przez policję alkomat pokazał, że w wydychanym powietrzu muzyk miał 1,6 promila alkoholu, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Rynkowski usłyszał wtedy zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Piosenkarz obecnie przeżywa bardzo trudno okres nie tylko ze względu na konsekwencje incydentu drogowego, ale przede wszystkim przez nagłą śmierć Magdaleny Edyty Rynkowskiej. 18 września 2025 roku do mediów dotarła przykra informacja o śmierci żony piosenkarza. Ciało kobiety znaleziono w mieszkaniu w Brodnicy niedługo po ich powrocie z wakacji. Jak już wiadomo, sekcja zwłok wykazała, że kobieta cierpiała na żylaki przełyku. Bezpośrednią przyczyną śmierci była jednak niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Zaledwie trzy dni po pogrzebie żony, sprawa karna dotycząca kolizji Ryszarda powróciła. Akt oskarżenia został skierowany do sądu dziś, czyli 30 września. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu ujawnił, co grozi muzykowi.

Prokuratura zarzuca artyście jazdę w stanie nietrzeźwości. […] Został oskarżony o czyn z artykułu 178a. Kodeks Karny przewiduje za to karę do trzech lat pozbawienia wolności – wyznał prokurator w rozmowie z „Super Expressem”.

Jeśli sąd uzna winę piosenkarza, to poza karą więzienia może on otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat. Istnieje jednak możliwość złagodzenia wymiaru kary. Dodatkowo Rynkowski może zostać zobowiązany do opłaty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 do 60 tysięcy złotych. Prokuratura nie wyklucza również porozumienia, jeśli wokalista dobrowolnie poddałby się karze. Być może na decyzję prokuratury wpłynie również osobista tragedia Rynkowskiego związana ze śmiercią żony.