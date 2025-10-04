Dziś odbyła się uroczystość pogrzebowa Jacka Wójcika znanego widzom ze stacji TTV. Na miejscu zabrakło jednak Dagmary Kaźmierskiej, która swego czasu była jedną z ważniejszych osób w życiu Jacka. Jak podaje znany tabloid, rodzina zmarłego miała poprosić celebrytkę, aby ta nie pojawiała się na pogrzebie.

1 października do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci Jacka Wójcika znanego również jako „Dżejk”. Bohater znanych produkcji miał 55 lat. Popularność zyskał dzięki udziałowi w programie „Królowe życia”. Poza tym był bohaterem również takich formatów jak: „Made in Maroko” oraz „Orzeł czy reszka”.

Wielu jednak kojarzyło Jacka jako przyjaciela Dagmary Kaźmierskiej. To właśnie z nią i Edytą „Edzią” Nowak-Nawarą tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zabawnych ekip w historii programu.

Dziś o (4 października 2025 roku), w Kłodzku odbył się pogrzeb Jacka Wójcika. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Dusznickiej, po czym żałobnicy odprowadzili ciało zmarłego na cmentarz. Uwagę zgromadzonych i mediów zwrócił jednak brak obecności Dagmary Kaźmierskiej, która była jego wieloletnią przyjaciółką.

Warto wspomnieć, że relacje Jacka i Dagmary jakiś czas temu uległy pogorszeniu , a nawet zerwali kontakt. Edzia, która również w tamtym momencie przestała przyjaźnić się z Dagmarą w jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że Jacek do końca życia miał żal do niej i nie chciał, aby ta pojawiła się nawet na jego pogrzebie.

Ja mam tylko jedną prośbę: żeby jej nie łączyć z Jackiem. On tego nie chciał. To była jego ostatnia prośba. Nie chciał, żeby miała z nim coś wspólnego, nawet na zdjęciach. Jeszcze godzinę przed śmiercią, prosił mnie i swojego kolegę, żeby ona nie przychodziła na pogrzeb – mówiła Edyta Nowak-Nawara dla „Faktu”.

Podczas uroczystości pogrzebowych zabrakło Dagmary, ale na miejscu obecny był jej syn Conan. 22-latek trzymał się jednak na uboczu, nie wracając na siebie uwagi.