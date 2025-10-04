Szok! Dagmara nie pojawiła się na pogrzebie Jacka Wójcika! „Zakazano jej udziału”
Osoba z otoczenia zmarłego ujawniła gorzką prawdę...
Dziś odbyła się uroczystość pogrzebowa Jacka Wójcika znanego widzom ze stacji TTV. Na miejscu zabrakło jednak Dagmary Kaźmierskiej, która swego czasu była jedną z ważniejszych osób w życiu Jacka. Jak podaje znany tabloid, rodzina zmarłego miała poprosić celebrytkę, aby ta nie pojawiała się na pogrzebie.
Jacek nie chciał Dagmary na swoim pogrzebie! „Jeszcze godzinę przed śmiercią, prosił żeby nie przychodziła…”
Dagmara nie pojawiła się na pogrzebie Jacka. Rodzina zmarłego postawiła jej wymóg
1 października do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci Jacka Wójcika znanego również jako „Dżejk”. Bohater znanych produkcji miał 55 lat. Popularność zyskał dzięki udziałowi w programie „Królowe życia”. Poza tym był bohaterem również takich formatów jak: „Made in Maroko” oraz „Orzeł czy reszka”.
Wielu jednak kojarzyło Jacka jako przyjaciela Dagmary Kaźmierskiej. To właśnie z nią i Edytą „Edzią” Nowak-Nawarą tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zabawnych ekip w historii programu.
Dziś o (4 października 2025 roku), w Kłodzku odbył się pogrzeb Jacka Wójcika. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Dusznickiej, po czym żałobnicy odprowadzili ciało zmarłego na cmentarz. Uwagę zgromadzonych i mediów zwrócił jednak brak obecności Dagmary Kaźmierskiej, która była jego wieloletnią przyjaciółką.
Warto wspomnieć, że relacje Jacka i Dagmary jakiś czas temu uległy pogorszeniu , a nawet zerwali kontakt. Edzia, która również w tamtym momencie przestała przyjaźnić się z Dagmarą w jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że Jacek do końca życia miał żal do niej i nie chciał, aby ta pojawiła się nawet na jego pogrzebie.
Ja mam tylko jedną prośbę: żeby jej nie łączyć z Jackiem. On tego nie chciał. To była jego ostatnia prośba. Nie chciał, żeby miała z nim coś wspólnego, nawet na zdjęciach. Jeszcze godzinę przed śmiercią, prosił mnie i swojego kolegę, żeby ona nie przychodziła na pogrzeb – mówiła Edyta Nowak-Nawara dla „Faktu”.
Faktycznie tak też się stało. Podczas uroczystości pogrzebowych zabrakło Dagmary, ale na miejscu obecny był jej syn Conan. 22-latek trzymał się jednak na uboczu, nie wracając na siebie uwagi. Na miejscu osoba z otoczenia zmarłego zdradziła „Super Expressowi” całą prawdę ujawniając:
Poproszono Dagmarę Kaźmierską, żeby nie przychodziła, a nawet zakazano jej udziału. Nikt nie chciał niepotrzebnej sensacji, bo to miało być spokojne i godne pożegnanie.
Anna | 5 października 2025
Nie pala sentymentem do Dagmary, ale ta Edzia nawet w Kroliwych życia sprawiała wrażenie nieforozwinietej, ograniczonej umysłowo osoby.
RUDA | 5 października 2025
Edyta – „Edzia”…to b.zawistna i ograniczona osoba😛 Jej styl,albo brak stylu w wypowiedzi,zachowaniu .Dużo zawdzięcza Dagmarze i to, że została znana z programu „Królowe życia”.
Jacek był bezpośredni i może coś palnął,jak to miał w zwyczaju,żeby Dagmara miała zakaz udziału w Jego pogrzebie,a Edzia to podchwyciła i napawała się tym.
Zazdrosna ,podła kobieta
Współczuję tylko Dagmarze,że tak Ją potraktowano.
Anonim | 5 października 2025
To Edzia nie chciała kłamczucha jedna była zazdrosna o Dagmarę .Jacek nigdy jej nie wybaczy nawet po śmierci .Jacek bardzo kochał Dagmarę a ten babsztyl był zazdrosny.Bedziesz do końca życia miała wyrzuty sumienia jeśli masz sumienie
Helena | 4 października 2025
Edytę los ukarze za te kłamstwa i manipulacje. Będzie jeszcze bardzo żałowała że klamala w takim momencie i w takiej sprawie
