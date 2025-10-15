Mateusz Damięcki właśnie udostępnił w sieci wyjątkowe zdjęcie z planu „Drugiej furiozy”, na którym pozuje ze swoją żoną, Pauliną Andrzejewską-Damięcką. Okazuje się, że para miała okazję pracować razem przy najnowszej produkcji Netfliksa. Jaka była rola Pauliny na planie?

Mateusz Damięcki pokazał zdjęcie z żoną z planu ,,Furiozy 2″! Co tam robiła?

W dniu premiery „Drugiej furiozy” na Netfliksie Mateusz Damięcki postanowił podzielić się z fanami wyjątkowym kadrem z planu filmowego. Na zdjęciu, które szybko obiegło sieć, aktor pozuje razem ze swoją żoną, Pauliną Andrzejewską-Damięcką.

To co? Będziesz chciała jeszcze kiedyś ze mną pracować? Czy już nie? Dziękuję za pomoc, skarbie. Twój Golden – napisał w emocjonalnym podpisie Damięcki.

Choć wiele osób mogłoby przypuszczać, że Paulina pojawiła się w filmie w roli aktorskiej, prawda okazała się zupełnie inna. Jak wynika z napisów końcowych produkcji, Andrzejewska-Damięcka pracowała przy „Drugiej furiozie” jako choreograf! To właśnie ona odpowiadała za układ ruchu w filmie, w którym jej mąż wciela się w postać bezwzględnego gangstera Goldena.

Ta informacja rzuca nowe światło na ich małżeństwo i zawodową współpracę. Para, która na co dzień unika rozgłosu, tym razem postanowiła pokazać, że potrafi połączyć życie prywatne z zawodowym. Jak donoszą źródła zbliżone do produkcji, współpraca małżonków na planie układała się znakomicie, a Paulina miała kluczowy wpływ na ostateczny kształt ruchu scenicznego Damięckiego.

„Druga furioza” to kontynuacja gangsterskiego dramatu, który trzy lata temu stał się międzynarodowym hitem Netfliksa. Pierwowzór z 2022 roku z miejsca podbił serca widzów w kilkudziesięciu krajach, a rola Damięckiego jako Goldena została okrzyknięta przełomową w jego karierze.

Czy najnowsza część powtórzy sukces pierwowzoru? I czy współpraca małżeńska Damięckich zaowocuje kolejnymi wspólnymi projektami? Chemia między parą jest wyczuwalna nie tylko na zdjęciach z planu, ale także w samym filmie.