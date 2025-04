Mateusz Damięcki pochodzi z wielopokoleniowej rodziny aktorskiej. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął już w wieku 11 lat, a ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu główna rola Cezarego Baryki w ekranizacji powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” oraz liczne role w znanych polskich serialach. W 2021 roku zagrał w filmie „Furioza”. Prywatnie od 2011 roku jest związany z Pauliną Andrzejewską, z którą w 2018 roku wziął ślub w tajemnicy przed mediami. Para doczekała się dwójki synów – Franciszka i Ignacego. Nim jednak w życiu Mateusza na stałe zagościła Paulina, aktor przeszedł przez kilka nieudanych związków, w tym jedno małżeństwo zakończone rozwodem.

Miłość, która od lat nie gaśnie – historia związku Mateusza Damięckiego i Pauliny Andrzejewskiej

Mateusz Damięcki wziął kredyt, na który nie było go stać. Zapożyczył się u przyszłej żony

Losy Mateusza i Pauliny splotły się w przedziwny sposób, nim obydwoje zapałali do siebie miłością. Wszystko przez… kredyt!

Mateusz Damięcki w wywiadzie dla miesięcznika „Twój Styl” wrócił wspomnieniami do czasów sprzed założenia rodziny, gdy jego życiem kierował próżność i chęć życia ponad stan. Aktor zdobył się na szczere wyznanie i zdradził, że by zaimponować ówczesnej ukochanej kupił luksusowe mieszkanie w centrum Warszawy na kredyt. Szybko okazało się jednak, że sprawa przerosła go finansowo:

Byłem w sytuacji, w której żaden facet nie chciałby się znaleźć. Żeby zaimponować kobiecie, kupiłem stumetrowe mieszkanie w centrum Warszawy. Na kredyt, bo nie było mnie stać. Uwierzyłem w hasło: „Ryzykujmy, trzeba żyć marzeniami, wysoko mierzyć i doskakiwać”. Frank zdrożał, wszystko się posypało. Rozstałem się z tą osobą, nie miałem pracy, bank pukał do drzwi. To doświadczenie nauczyło mnie pokory, ale i wiary, że nawet w beznadziejnej sytuacji zdarzają się punkty zwrotne.

Następnie Damięcki wyznał, że właśnie wtedy w jego życiu pojawiła się przyszła żona. Nie zaprosił jej jednak na randkę – zamiast tego sławny aktor uwielbiany przez tłumy poprosił ją o pożyczkę, której później przez pół roku nie był w stanie oddać:

W najgorszym momencie życia poznałem Paulinę. Okoliczności nie były romantyczne… Na samym początku musiałem pożyczyć od niej trzy tysiące i przez pół roku nie miałem z czego oddać.

Choć był to pierwszy raz, gdy Paulina „ratowała mu życie”, zdecydowanie nie był ostatni. Gdy zaczęli tworzyć związek, a później małżeństwo, Andrzejewska wielokrotnie ratowała swojego ukochanego z opresji i wybijała mu z głowy ryzykowne i głupie pomysły, o czym wspominał w wywiadzie u Magdy Mołek: