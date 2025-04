Potrzebowałem kasy. Jak zaczęliśmy ze sobą być, to ja byłem w trudnej sytuacji finansowej i pożyczyłem od Pauliny trzy tysiące złotych. Paulina nawet mi to zaproponowała, kupiła mi fotel, żebym mógł pracować przy biurku — podsumował Mateusz Damięcki.

Następnie choreografka dodała, że jak tylko poznała Mateusza Damięckiego, to od razu poczuła do niego coś więcej… To sprawiło, że pomieszkiwała u mężczyzny. Początkowo mówiła, że z powodu faktu, że on ma lepszy internet, a ona u siebie w mieszkaniu miała słabe połączenie z siecią. Później jednak narodziło się między nimi głębokie uczucie: