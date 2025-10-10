Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska tworzyli małżeństwo przez ponad trzy dekady. Wczoraj odbyła się ich rozprawa rozwodowa. Jak podaje jeden z tabloidów, dopiero dziś udało się ustalić, że para dostała rozwód.

Grzegorz Damięcki rozwodzi się z żoną po 3 dekadach małżeństwa! W sądzie poniosły go nerwy…

Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska dostali rozwód

9 października 2025 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa rozwodowa aktora Grzegorza Damięckiego i jego żony Dominiki Laskowskiej. Jak podawał „Fakt”, para zjawiła się osobno. Na korytarzach sądu panował spokój, bez większych emocji.

Jak donosi wyżej wspomniany serwis, przed ogłoszeniem wyroku zaczęła jednak panować dość nerwowa atmosfera. Aktor miał rzekomo z trudem panować nad emocjami, o czym miały świadczyć jego gestykulacje czy podniesiony ton głosu. W końcu Damięcki i Laskowska mieli wejść do osobnego pomieszczenia, gdzie oczekiwali na ponowne wezwanie na salę rozpraw i ogłoszenie wyroku. Po wszystkim opuścili sąd, unikając kontaktu z dziennikarzami, bez żadnych komentarzy.

Po wczorajszej rozprawie jeszcze nie było wiadomo, czy para dostała rozwód. Jak podaje „Pudelek” informacja ta nie znajdowała się systemie sądowym, a dopiero dziś, czyli 10 października, portal otrzymał potwierdzenie, że Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska są już po rozwodzie.

Z nieoficjalnych informacji „Faktu” wynika, że obie strony dążyły do spokojnego zakończenia małżeństwa. To właśnie może dzięki temu rozwód mógł zostać orzeczony już podczas pierwszej rozprawy.

Warto dodać, że Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska przez lata uchodzili za jedną z bardziej zgranych par w branży. W 1991 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a międzyczasie doczekali się trojga dzieci: syna Antoniego oraz dwóch córek – Aleksandry i Janiny. Niestety po ponad 30 latach wspólnego życia aktor i scenografka postanowili się rozstać i jak już wiadomo, dziś są po rozwodzie.