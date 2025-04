Deynn i Majewski od kilku dni spełniają się w roli rodziców. Ich pociecha przyszła na świat trzy dni temu (7.04) i para już szczęśliwie mogła wyjść ze szpitala. Jak się okazało, ich wyczekiwany powrót do domu z synkiem okazał się prawdziwym dramatem.

Deynn i Majewski pokazali zdjęcia z PORODU! „Emocje, miłość, wzrusz, ciary…” (FOTO)

Deynn, czyli Marita Sürma Majewska oraz Daniel Majewski od lat uznawani są za jedną z najpopularniejszych par w świecie internetu. Na wieść o tym, że spodziewają się dziecka, internauci i fani z niecierpliwością wyczekiwali dnia porodu. Szczęśliwi rodzice w końcu doczekali się synka, a cały poród przebiegł bez większych komplikacji.

Deynn i Majewski zasypali już social media zdjęciami dzidziusia, a nawet podzielili się intymnymi kadrami z porodu. Deynn zrobiła także relacje na Instastory, w której opowiada pokrótce przebieg porodu. Jak się okazuje, synek urodził się 8 dni po terminie o wadze 2900 gram i 52 cm.

Deynn i Daniel Majewski zostali rodzicami! Pokazali zdjęcie ze szpitala

Świeżo upieczeni rodzice szybko wrócili do domu ze szpitala, ciesząc się na nowy etap w ich życiu. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z ich myślą, bo na miejscu czekała na nich przykra niespodzianka. Daniel Majewski zrelacjonował teraz na swoim Instagramie problem związany z ich jednym z pupilów, który od powrotu z nowym członkiem rodziny ujada i zachowuje się nieznośnie.

Tragiczna noc, oczywiście nie chodzi o brak snu, natomiast o to jak Didi zareagowała, jak przyszliśmy z młodym do domu. My mamy dwa pieski: Didi i Dabby. Dabby zareagowała fantastycznie, dokładnie tak jak ją na to przygotowaliśmy (…). Natomiast Didi to jest trudny pies. Mieliśmy dramat. od 17 do teraz wyje, ujada, gryzie wszystko, skacze, wyrywa się do młodego, chce go zaatakować (…). Jesteśmy załamani (…). Ja, zamiast spać z młodym i Maritką spałem na kanapie z psem na smyczy – tłumaczył wyczerpany Majewski.