Dwa dni temu (7.04) Deynn i Majewski oficjalnie zostali rodzicami. Para z niecierpliwością i dawką ekscytacji wyczekiwała swojego potomka. Teraz szczęśliwi rodzice podzielili się intymnymi kadrami z porodu oraz Deynn zrelacjonowała cały przebieg przed porodem.

Deynn i Daniel Majewski zostali rodzicami! Pokazali zdjęcie ze szpitala

Deynn, czyli Marita Sürma Majewska oraz Daniel Majewski tworzą jedną z najgorętszych par w show-biznesie, a w świecie internetowym uchodzą za topkę influencerów. Odkąd para ogłosiła, że spodziewa się dziecka, internauci wyczekiwali dnia narodzin. Deynn przez całą ciążę była w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami i na bieżąco relacjonowała swoje samopoczucie czy przygotowania do porodu. Teraz influencerka opublikowała intymne kadry z porodu, które opatrzyła opisem:

Emocje, miłość, wzrusz, ciary… dopiero do nas dociera co wydarzyło się wczoraj nad ranem.

Świeżo upieczony tata również skomentował post małżonki, pisząc:

Gdyby nie te zdjęcia to nie pamiętałbym dosłownie nic z tego co przeżywaliśmy… i jak piękne to było!!! Stan nie do opisania. Ciary, kocham całym sercem.