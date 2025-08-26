Daniel Martyniuk po raz kolejny rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Najpierw zarzucił żonie zakupienie doktoratu, teraz opublikował nagranie, w którym sugeruje, że próbuje się go „zmusić” do udziału w odwyku dziwnymi metodami. Jego słowa wywołały falę komentarzy i zdziwienia.

Kryzys w małżeństwie Daniela Martyniuka!? „Albo przeprasza albo będą ją jechał dopóki nie weźmie rozwodu”

Daniel Martyniuk znowu uderza w żonę. Wspomniał o „odwyku” i tajemniczych metodach

Ostatnie dni przyniosły prawdziwy wysyp publikacji Daniela Martyniuka na Instagramie. Syn Zenona Martyniuka regularnie atakuje swoją żonę Faustynę, z którą od dłuższego czasu nie układa mu się najlepiej. Najpierw zamieścił wpis, w którym żądał od niej przeprosin i zapowiedział, że nie przestanie jej krytykować, dopóki nie dojdzie do rozwodu.

Następnie oskarżył swoją partnerkę o zakupienie tytułu naukowego:

Wiecie, jak się kupuje doktorat? Tak, jak to zrobiła moja żoneczka. Mamusia we wszystkim pomaga oczywiście – napisał, odnosząc się również do teściowej.

Daniel Martyniuk znowu się odpalił. „Więcej szacunku mam do ślimaków!”

Kilka godzin później Martyniuk poszedł o krok dalej. Na InstaStories opublikował nagranie, w którym wspomniał o „ghaslightingu” i o tym, że jego zdaniem próbuje się go zmusić do udziału w odwyku:

Są różne odwyki, ja nie mówię o jakimś monarze, to musiało kosztować grube hajsy, grube bańki, a i tak nie dają sobie ze mną rady. Polega na hakowaniu telefonu, przedstawianiu historii, wymyślaniu, zabieraniu rzeczy z domu, a później wmawianiu tobie, że ty nie pamiętasz. To jest chore – twierdził.

Daniel Martyniuk znów daje popalić rodzicom: „Mam was centralnie w d***e…Nara, fraglesy”

Na końcu swojego nagrania syn króla disco polo nie krył frustracji: