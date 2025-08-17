W ostatnim czasie w życiu syna króla disco polo wiele się dzieje. O Danielu Martyniuku stale jest głośno, a wszystko za sprawą dość kontrowersyjnych wpisów, które ostatnio publikuje na swoich social mediach. Tym razem w sieci pojawiły się kolejne treści, ale związane z żoną. Czyżby para przechodziła kryzys?

Daniel Martyniuk znowu się odpalił. „Więcej szacunku mam do ślimaków!”

Daniel Martyniuk żąda przeprosin od żony

Daniel Martyniuk to syn jednego z najpopularniejszych muzyków disco polo, Zenka Martyniuka. W sieci wciąż głośno jest o nim, ale nie za sprawą popularności jego ojca, a swoich ostatnich wybryków, które zwracają na siebie uwagę.

W ostatnich dniach na instagramowym profilu Daniela pojawiły się niepokojące treści. Syn muzyka m.in. dodał nagranie z morza, jednak z jego słów trudno było cokolwiek wywnioskować. Później uderzył w media i dziennikarzy, używając dość nieprzyzwoitych słów. Na tym jednak nie koniec. Teraz młody Martyniuk wrzucił kontrowersyjne wpisy, w których żąda przeprosin od swojej żony.

Moja żona ma mnie przeprosić. Co ja jest śmieć jakiś? Nara. Albo przeprasza albo będą ją jechał dopóki nie weźmie rozwodu – pisał Daniel na Instastories.

Warto wspomnieć, że jakiś czas temu Daniel ustatkował się u boku Faustyny. W październiku 2023 roku para wzięła bajeczny ślub na Bali, a niedawno powitali na świat swoją pierwszą pociechę – syna Floriana. I choć wydawałoby się, że w życiu tej dwójki wszystko się układa, to zamieszczone wpisy pozostawiają wiele wątpliwości.