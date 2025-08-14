Daniel Martyniuk znów daje popalić rodzicom: „Mam was centralnie w d***e…Nara, fraglesy”
Tym razem syn muzyka atakuje media.
Słuch na temat Daniela Martyniuka, syna gwiazdy disco polo nie milknie, ani na chwilę. Wszystko za sprawą ciągłych skandalów i kontrowersyjnych zachowań, które mają miejsce w jego życiu. Choć wydawałoby się, że młody Martyniuk skupia się teraz tylko na roli świeżo upieczonego ojca, to jednak nic z tego. Daniel wdał się teraz w kolejną dramę, o której znów huczy.
Daniel Martyniuk uderza w media
Daniel Martyniuk to syn jednego z najpopularniejszych muzyków disco polo, Zenka Martyniuka. W sieci wciąż głośno jest o nim, ale nie za sprawą popularności jego ojca, a swoich wybryków. Nie da się ukryć, że Daniel ma skłonność do wywoływania kontrowersji, ale po niedawnych narodzinach syna wielu myślało, że wreszcie jego życia nabierze stabilizacji.
Niestety dobra passa w jego życiu nie potrwała długo, bo kilka dni temu młody Martyniuk opublikował niepokojące nagrania z morza, na których coś bełkotał. Daniel opowiedział także, że jeden z ośrodków zaproponował mu drogie leczenie, w którym miałby przejść przemianę w kontekście psychologicznym w zamian za polecenie i reklamę.
A mieli taki plan, żeby was wydymać. Ja miałem się zgodzić na jakiś ośrodek za grube tysiące. Potem niby miałem wyjść, a wy niby widzieć przemianę. Reklama ośrodków, psychologów. Już czaicie. Jak to wszystko wygląda? Nie mam powodów, żeby zmyślać, czy kłamać, bo sam sobie tym szkodzę. To jest ostatnie, co powiedziałem. Nie macie pojęcia, jak się to wszystko odbywa – pisał Daniel na Instastories.
Martyniuk na tym jednak nie poprzestał, a na jego Instagramie pojawił się teraz kolejny wpis, w którym syn artysty atakuje media. Z jego oświadczenia wynika, że ten został wykreowany właśnie w sieci na kontrowersyjnego, choć jak twierdzi, wcale taki nie jest.
To nie jest burzliwe życie, tylko ciekawe. Nie jestem „another brick on the wall”, a tego złego to wykreowaliście wy. Od was wszystko zależy. Zasrane portale i gazety, ale mam was centralnie w du***. Polska mnie już nie interesuje i wasz show-biznes utrzymany w komunistycznym stylu. Nara, fraglesy – przekazał Martyniuk.
