Demi Moore od lat jest ikoną Hollywood, ale jej życie miłosne nie zawsze było usłane różami. Według informatorów aktorka jest „zbyt trudna do randkowania” – ma silną osobowość, wysokie standardy i nie pozwala, by cokolwiek stanęło na drodze do jej sukcesów.

„Demi ma w sobie coś, co onieśmiela facetów – jest niezależna, pewna siebie i lubi mieć kontrolę” – mówi źródło RadarOnline. Do tego dochodzi jej wielka miłość do córek (Rumer, Scout i Tallulah Willis) oraz psów, które zawsze stawia na pierwszym miejscu.

Nie jest typem kobiety, która rzuca wszystko dla faceta. „Często spotyka świetnych mężczyzn, ale potem sama wszystko psuje – jest wybredna, zdystansowana i nie zawsze daje poczucie bezpieczeństwa” – zdradza informator.

Mimo tych wszystkich zarzutów Andrew Garfield wydaje się absolutnie zafascynowany aktorką! Flirty na Złotych Globach, romantyczne gesty i plotki o wspólnym pobycie w jej posiadłości w Idaho sprawiają, że ich rzekomy romans nabiera rumieńców.

Ich pierwszy „bliski” moment miał miejsce we wrześniu 2024 roku, kiedy paparazzi uchwycili Demi obejmującą Andrew podczas imprezy na Toronto International Film Festival. Od tamtej pory widziano ich razem coraz częściej!

W połowie stycznia pojawiły się doniesienia, że Garfield nocował w posiadłości Demi w Sun Valley, Idaho. Jak twierdzi informator: „To tam czuje się najlepiej – z dala od hollywoodzkiego zamieszania”. Para miała być także widziana na lokalnej górze narciarskiej oraz na zamkniętym wydarzeniu charytatywnym.

Czyżby wspólne romantyczne wyjazdy w odosobnione miejsca były dla nich sposobem na budowanie więzi?

Uwadze fanów nie uszedł fakt, że nowy partner aktorki jest od niej młodszy o 21 lat! Demi zawsze była otwarta na związki z młodszymi mężczyznami – jej były mąż, Ashton Kutcher, był od niej młodszy o 15 lat. Ale Andrew to zupełnie inna liga! „Jest dojrzały, empatyczny i ma wszystko, czego Demi teraz potrzebuje”– donosi źródło.

Czy to będzie wielka hollywoodzka miłość? Oboje są wolni, wyglądają razem fenomenalnie i nie mają nic do stracenia! Czekamy na oficjalne potwierdzenie – albo pierwsze wspólne wyjście na czerwony dywan!