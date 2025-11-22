y

Bruce Willis od wielu lat walczy ze straszną chorobą. Teraz pojawiły się nowe wieści na temat stanu gwiazdora. Łzy same cisną się do oczu.

Choroba Bruce’a Willisa

Ostatni raz Bruce Willis pojawił się na ekranie w 2018 roku w filmie „Życzenie śmierci”. Po tej produkcji zaczął stopniowo wycofywać się z życia publicznego, a dopiero w 2022 roku jego bliscy ujawnili przyczynę tej nagłej nieobecności. Okazało się, że aktor zmaga się z poważną chorobą. Zdiagnozowano u niego otępienie czołowo-skroniowe — nieuleczalną odmianę demencji.

Pierwsze objawy utrudniały mu pracę: miał kłopoty z pamięcią, a nawet z wypowiadaniem kwestii. Niestety choroba systematycznie się rozwija, sprawiając, że Willis coraz bardziej oddala się od dawnego, pełnego energii wizerunku. Na co dzień otaczają go troską najbliżsi, w tym również była żona, Demi Moore, którzy wspierają go na każdym kroku.

Demi Moore przerwała milczenie

W grudniu poprzedniego roku Demi Moore gościła w programie „Amanpour” emitowanym przez CNN. W trakcie rozmowy poruszyła wiele wątków, a jednym z nich była kondycja zdrowotna Bruce’a Willisa.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, Bruce jest obecnie w bardzo stabilnym miejscu – wyznała przed kamerami.

Trudne okoliczności sprawiły, że bliscy zaczęli doceniać nawet najmniejsze oznaki nadziei i wszelkie dobre chwile.

Oczywiście, że jest to bardzo trudne i nie jest to coś, czego życzyłbym komukolwiek, i wiąże się z wielką stratą. Ale jest też wielkie piękno i dary, które mogą z tego wyniknąć – powiedziała.

Podkreśliła, że w przypadku osób zmagających się z chorobą kluczowe jest po prostu towarzyszyć im i poświęcać im swoją obecność.

To niezwykle ważne – powiedziała Demi Moore podczas wywiadu.

Miłośnicy talentu Bruce’a Willisa z uwagą śledzą wszelkie informacje dotyczące jego stanu, a choć pojawiają się one rzadko, bliscy aktora starają się regularnie przekazywać aktualizacje. Jego żona, Emma Heming, wspominała jakiś czas temu w wywiadzie, że choroba nie postępuje w szybkim tempie, ale też nie widać oznak poprawy.

Teraz kolejne wiadomości przekazała jego córka.

Córka Bruce’a Willisa poruszająco o jego stanie

20 listopada Rumer, najstarsza córka Willisa udostępniła na Instagramie możliwość zadawania jej pytań. Wśród licznych wiadomości dotyczących jej życia prywatnego i zawodowego pojawiło się także pytanie o stan Bruce’a Willisa. Aktorka postanowiła odpowiedzieć i odnieść się do tej kwestii.

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo prawda jest taka, że nikt, kto zmaga się z tą chorobą, nie jest w dobrym stanie. Tata czuje się w porządku – jak na kogoś, kto choruje na demencję czołowo-skroniową – powiedziała dalej Rumer.

Zwróciła uwagę, że jednym z najtrudniejszych aspektów jego choroby jest to, że nie może już z pełnym przekonaniem powiedzieć, iż jej tata ma się dobrze. Jednocześnie podkreśliła, że jest wdzięczna za to, że wciąż mogą być razem — może go objąć, być przy nim i okazywać uczucia, nawet jeśli Bruce nie zawsze jest w stanie ją rozpoznać.

