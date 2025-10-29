Doda zabrała głos w obronie Agnieszki Kaczorowskiej po tym, jak w sieci pojawiło się pytanie o to, czy internauci darzą tancerkę „sympatią i szacunkiem”. Wokalistka nie kryła oburzenia, jej zdaniem tego typu treści normalizują brak empatii i prowadzą do nienawiści w internecie.

Doda ostro o hejcie wobec Kaczorowskiej: „Nie ma przestrzeni na brak szacunku!”

Doda znana jest z tego, że nie boi się zabierać głosu w kontrowersyjnych sprawach. Tym razem artystka stanęła w obronie Agnieszki Kaczorowskiej, która w ostatnich dniach mierzy się z falą krytyki po odpadnięciu z programu „Taniec z Gwiazdami”.

Na swoim Instastory piosenkarka zamieściła emocjonalne nagranie, w którym zareagowała na opublikowaną w sieci ankietę z pytaniem: „Czy darzysz sympatią i szacunkiem Agnieszkę Kaczorowską?”.

Wstaję sobie dzisiaj, przeglądam prasóweczkę i widzę, że ludziom zadawane jest pytanie o tancerkę, która odpadła z „Tańca z Gwiazdami”: „czy darzysz ją sympatią” – okej, można kogoś lubić bądź nie lubić. Ale „czy darzysz ją szacunkiem”? Sugerując i dając przestrzeń na to, żeby ludzie popełniali podstawowy, karygodny błąd i uchybienie w wychowaniu, by móc napisać „oczywiście że jej kur**a nie szanuje”.

Wokalistka podkreśliła, że takie pytania otwierają furtkę do wylewania nienawiści w internecie.

Doda zwróciła uwagę, że brak szacunku to pierwszy krok do eskalacji hejtu, który może prowadzić do dramatycznych konsekwencji.

Nie ma przestrzeni na brak szacunku. Można kogoś nie lubić, można kogoś nienawidzić, ale szacunek to jest podstawa. Od takiego małego uchybienia zaczyna się hejt, brak empatii, brak pomocy… a później samobójstwa i morderstwa – podsumowała.

Słowa Dody o szacunku i empatii nabierają jeszcze większego znaczenia w kontekście tego, co wydarzyło się po odpadnięciu Agnieszki Kaczorowskiej z „Tańca z Gwiazdami”. Tancerka, żegnając się z programem, wygłosiła poruszające przemówienie, w którym nie tylko podziękowała swojemu partnerowi, ale też zwróciła się do widzów i komentujących:

„Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu, schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i który cholernie bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia” – powiedziała Kaczorowska.