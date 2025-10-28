Odpadnięcie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z „Tańca z gwiazdami” wywołało prawdziwą burzę. Internauci nie zostawili na jury suchej nitki, zarzucając im niesprawiedliwą ocenę. Tymczasem sama Kaczorowska zaczęła lubić komentarze fanów, którzy ostro uderzyli w jurorów. Ten gest mówi więcej niż tysiąc słów.

Burza po „Tańcu z gwiazdami”! Internauci ostro o jurorach, a Kaczorowska daje lajka

Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” przyniósł wynik, którego nie spodziewał się nikt. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, typowani przez wielu do finału, pożegnali się z programem. Dla części widzów był to szok, dla innych dowód na to, że głosy jurorów i widzów nie zawsze idą w parze.

Jeszcze bardziej niż sam werdykt poruszyła pożegnalna przemowa Kaczorowskiej, która wprost zasugerowała, że jej partner tańczył lepiej niż niektórzy pozostali uczestnicy. ,,Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu i schować się…” – mówiła na wizji.

W sieci zawrzało. Komentujący zarzucają jurorom brak obiektywizmu, a niektórzy wprost pisali o „ustawkach” i „faworyzowaniu” innych par.

Brawo za odwagę @agakaczor 🙂 Wreszcie odważyłaś się powiedzieć to, co myśli pół Polski. Jury odleciało totalnie, szczególnie Czarna Mamba. Pięknie tańczyliście! – napisała jedna z internautek.

Agnieszka polubiła ten komentarz, mimo że zawierał ostre słowa pod adresem Iwony Pavlović. To wystarczyło, by fani uznali, że tancerka w pełni zgadza się z opinią. Nie był to jednak jedyny wpis, który zyskał jej serduszko.

„Bezapelacyjnie jesteś FENOMENEM w świecie tańca. Jury może Ci buty czyścić! To, jak was potraktowano, to skandal!” – czytamy w innym komentarzu, który również polubiła Agnieszka.

Ten subtelny, ale wymowny gest odbił się szerokim echem. Dla fanów to znak, że Kaczorowska nie zamierza udawać, że wszystko jest w porządku. Choć nie udzieliła jeszcze żadnego wywiadu po emisji odcinka, jej reakcje w social mediach mówią same za siebie.

Wielu internautów stanęło po jej stronie, zarzucając jurorom niesprawiedliwość, a produkcji – utratę wiarygodności.„Wasze odejście wyglądało jak wyrzucenie. Nie wierzę w nic, co się dzieje w @tanieczgwiazdami. Jedno wielkie kłamstwo i tyle!” – napisała jedna z fanek.

Wszystko wskazuje na to, że emocje po odpadnięciu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza długo jeszcze nie opadną, szczególnie że sama tancerka zdaje się subtelnie dolewać oliwy do ognia.