Po niedzielnym odpadnięciu z „Tańca z gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wreszcie zabrali głos. Choć tancerka już w poniedziałkowy wieczór zamieściła wzruszający wpis, to dopiero reakcja Rogacewicza poruszyła fanów. Aktor zwrócił się do swojej tanecznej partnerki…

Marcin Rogacewicz zwrócił się do Kaczorowskiej po odpadnięciu

Ostatni odcinek „Tańca z Gwiazdami” przyniósł decyzję, która wstrząsnęła widzami. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, jedna z najchętniej komentowanych par tej edycji, niespodziewanie pożegnali się z programem. Ich odejście wywołało prawdziwą falę emocji nie tylko wśród fanów, ale też w samym Polsacie.

Tancerka jeszcze w poniedziałkowy wieczór zamieściła na Instagramie długi, pełen emocji wpis:

To była dla nas najpiękniejsza przygoda z możliwych… bo była razem. O prawdzie, szczęściu i miłości. Pomimo wszystko. Czas na powrót do domu. Taniec pozostanie… bo teraz oboje go kochamy. Szkoda, że już go nie zobaczycie… a może kiedyś? – napisała Kaczorowska.

Niedługo później głos zabrał Marcin Rogacewicz, który opublikował na InstaStory wspólne zdjęcie z Agnieszką. Widać na nim uśmiechniętą tancerkę wychylającą się przez dach samochodu i trzymającą w dłoni bukiet róż.

Aktor opatrzył fotografię krótkim, ale wymownym podpisem:

Królowa jest tylko jedna… Jesteś cudem. Dziękuję – napisał, oznaczając Agnieszkę Kaczorowską.

To pierwszy raz, gdy Marcin Rogacewicz zdecydował się zabrać głos po odpadnięciu z programu. W niedzielnym odcinku, tuż po ogłoszeniu werdyktu, głos zabrała Agnieszka Kaczorowska, choć to właśnie aktor, jako gwiazda tej edycji, był formalnie uczestnikiem. Rogacewicz ograniczył się wtedy jedynie do krótkiego podziękowania Agnieszce, a cała uwaga skupiła się na emocjonalnym przemówieniu jego tanecznej partnerki. W sieci nie brakowało komentarzy, że to nietypowe odwrócenie ról.

Zarówno na żywo, jak i teraz w sieci, Marcin Rogacewicz zwrócił się wyłącznie do Agnieszki Kaczorowskiej. Podczas odcinka na żywo podziękował jedynie swojej partnerce tanecznej, pomijając jurorów, prowadzących czy pozostałych uczestników programu. Teraz, w swoim pierwszym wpisie po emisji, również skierował słowa wyłącznie do Agnieszki… Widzowie zauważyli ten gest i w komentarzach nie brak opinii, że to dość jednostronne pożegnanie. Zwracają uwagę, że Rogacewicz nie zdobył się na publiczne podziękowania dla całej ekipy programu, co wielu uznało za nietakt.

Przypomnijmy, że po ogłoszeniu wyników Kaczorowska i Rogacewicz nie pojawili się już w kuluarach programu ani w transmisji live dla widzów, co tylko podgrzało emocje wokół ich odejścia.