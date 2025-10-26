To był wieczór pełen emocji, łez i szczerości. Z programem „Taniec z gwiazdami” pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, para, która od pierwszego odcinka zachwycała widzów autentycznością, ciepłem i niezwykłą więzią na parkiecie. Ich taneczna podróż dobiegła końca, ale słowa, które padły po ogłoszeniu wyników, długo jeszcze będą komentowane.

Nie do wiary, co Kaczorowska wyrabia z Rogacewiczem za kulisami „Tańca z Gwiazdami”! Nawet się nie kryli…

Taniec z gwiazdami. Agnieszka Kaczorowska w poruszającym pożegnaniu

Po ogłoszeniu decyzji jurorów i widzów, Agnieszka Kaczorowska wygłosiła poruszające przemówienie, które poruszyło zarówno publiczność w studiu, jak i widzów przed ekranami. Nie była to typowa „pożegnalna mowa”, a raczej szczere i mocne wystąpienie, pełne wdzięczności, ale też bólu i refleksji:

Daliśmy radę, przetrwaliśmy. Zrobiłeś ogromny postęp i tańczysz lepiej niż nie jedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna – zwróciła się do Marcina Rogacewicza.

Gwiazdy brylują na ściance „Tańca z Gwiazdami”! W kuluarach Maciej Musiał, Jarosław Boberek z synem…(FOTO)

Można wywnioskować ze słów Agnieszki, że w tej edycji konkurencja była ogromna jak nigdy wcześniej. Następnie, nie kryjąc emocji, Kaczorowska odniosła się do trudnych doświadczeń z ostatnich tygodni:

Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu, schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i który cholernie bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia

Publiczność w studiu zamarła, a wśród widzów natychmiast rozgorzała dyskusja. Wielu odebrało te słowa jako mocne i odważne, inni jako subtelny przytyk w stronę atmosfery panującej za kulisami programu.

„Byłem niefajny” – Maurycy Popiel przeprasza swoje ofiary za przeszłość w „TZG”

Kaczorowska nie ukrywała, że hejt, z jakim się mierzyli, był trudny do zniesienia. Co więcej, w jej tonie można było wyczuć, że nie chodziło wyłącznie o anonimowe komentarze w internecie, ale także o nieprzyjemne sytuacje wewnątrz produkcji: