Takiego przemówienia jeszcze nie było! Kaczorowska ze łzami w oczach żegna się z „TzG”. Wbija szpilę produkcji
Widać w oczach ogromne rozgoryczenie. Kaczorowska poruszyło widzów!
To był wieczór pełen emocji, łez i szczerości. Z programem „Taniec z gwiazdami” pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, para, która od pierwszego odcinka zachwycała widzów autentycznością, ciepłem i niezwykłą więzią na parkiecie. Ich taneczna podróż dobiegła końca, ale słowa, które padły po ogłoszeniu wyników, długo jeszcze będą komentowane.
Nie do wiary, co Kaczorowska wyrabia z Rogacewiczem za kulisami „Tańca z Gwiazdami”! Nawet się nie kryli…
Taniec z gwiazdami. Agnieszka Kaczorowska w poruszającym pożegnaniu
Po ogłoszeniu decyzji jurorów i widzów, Agnieszka Kaczorowska wygłosiła poruszające przemówienie, które poruszyło zarówno publiczność w studiu, jak i widzów przed ekranami. Nie była to typowa „pożegnalna mowa”, a raczej szczere i mocne wystąpienie, pełne wdzięczności, ale też bólu i refleksji:
Daliśmy radę, przetrwaliśmy. Zrobiłeś ogromny postęp i tańczysz lepiej niż nie jedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna – zwróciła się do Marcina Rogacewicza.
Gwiazdy brylują na ściance „Tańca z Gwiazdami”! W kuluarach Maciej Musiał, Jarosław Boberek z synem…(FOTO)
Można wywnioskować ze słów Agnieszki, że w tej edycji konkurencja była ogromna jak nigdy wcześniej. Następnie, nie kryjąc emocji, Kaczorowska odniosła się do trudnych doświadczeń z ostatnich tygodni:
Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu, schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i który cholernie bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia
Publiczność w studiu zamarła, a wśród widzów natychmiast rozgorzała dyskusja. Wielu odebrało te słowa jako mocne i odważne, inni jako subtelny przytyk w stronę atmosfery panującej za kulisami programu.
„Byłem niefajny” – Maurycy Popiel przeprasza swoje ofiary za przeszłość w „TZG”
Kaczorowska nie ukrywała, że hejt, z jakim się mierzyli, był trudny do zniesienia. Co więcej, w jej tonie można było wyczuć, że nie chodziło wyłącznie o anonimowe komentarze w internecie, ale także o nieprzyjemne sytuacje wewnątrz produkcji:
Przy tym poziomie rywalizacji, który panuje w tej edycji, bardzo się cieszę, że już możemy sobie tańczyć, bo będziemy na pewno tańczyć dalej, tylko dla siebie – dodała tancerka, kończąc swoją wypowiedź emocjonalnym:
– Kocham Cię, skarbie.
Jery | 27 października 2025
Miala rację Agnieszka że tak wygarnęła prawdę prosto w oczy produkcji i każdemu innemu .
Tańczyli wspaniałe i to właśnie oni byli faworytami tej edycji.
Cała ta edycja programu jest chyba tak jak mówią ustawka bo są pary co dawno powinni odpaść,komisja,ściemniają gadaniem gluppot i sie w ogóle nie przejmują niczym.Koncze ogladanietej edycji po tym ostatnim odcinku.
Malgorzata | 27 października 2025
Jak dla mnie to karolak tańczył jak drewno i powinien odpaść
Anonim | 27 października 2025
Ja od początku nie byłam za wami byli lepsi od was tylko ty się więcej popisywała to co nie ja . A co do prywatności bardzo źle postępowałas się za kulisami aż było strach patrzeć jest obrzydliwe co ty wyrabialas…..
Bigda | 27 października 2025
Bardzo dobrze powiedziała. Ja na jej miejscu jeszcze bym zwrociła się bwzpośrednio do jury. To oni są niesprawiedliwi.
A | 27 października 2025
Powinna odpaść Basia i Karolak. Szkoda ze Agnieszka odpadła bo pięknie tańczyli.