Doda to jedna z najpopularniejszych piosenkarek i osobowości medialnych w naszym kraju. Artystka jakiś czas temu podzieliła się w sieci zaskakującym wyznaniem. Jak się okazało, przez kilka miesięcy wokalistka mierzyła się z czerniakiem złośliwym. Teraz na wizji programu „Pytanie na Śniadanie”, zdradziła kulisy swojej choroby.

Doda usłyszała straszliwą diagnozę! Artystka pokazała swoją walkę z CZERNIAKIEM ZŁOŚLIWYM (WIDEO)

Doda o czerniaku i uzależnieniu od solarium

Doda, czyli Dorota Rabczewska to jedna z najbardziej znanych artystek w Polsce, która dorobiła się statusu ikony muzycznej. Zainteresowanie jej twórczością oraz życiem osobistym nie słabnie od lat. I choć nie może narzekać na podziw i sławę, to życie nieraz podłożyło jej kłody pod nogi.

Doda zdradziła, ile zarabia na koncertach. 20 minut na scenie i… kawalerka w kieszeni?!

Jakiś czas temu artystka podzieliła się filmikiem, w którym zdradziła, że boryka się z czerniakiem złośliwym oraz pokazała przebieg choroby. Teraz w programie „Pytanie na Śniadanie” gwiazda zdobyła się na szczere wyznanie i opowiedziała więcej o kulisach, swoich zdrowotnych zmagań.

W momencie, gdy okazało się, że mam czerniaka złośliwego, poszłam do tej samej pani dermatolog i kazałam wyciąć wszystko, co mogło mieć choćby najmniejsze przesłanki, by wyglądać podejrzanie. Sama nie widzę takich zmian, ale znalazłam jeszcze dwie, które również okazały się być w stadium przedczerniakowym. Zdążyłam w ostatniej chwili – powiedziała Doda.

Artystka nie ukrywa, że czerniak jest konsekwencją jej nadmiernego korzystania z solarium za młodu, które trwało latami. Wszystko zaczęło się gdy miała 17 lat. Na solarium potrafiła chodzić codziennie, a jej sesje trwały po około 20 minut. Jak się okazuje, wizyty te były podyktowane ciemniejszą karnacją jej pierwszego chłopaka, od którego nie chciała odstawać.

Wtedy byłam w związku z moim pierwszym chłopakiem – brunetem, który wyglądał jak Włoch i regularnie chodził na solarium. Chciałam mu dorównać, choć moja naturalna skóra jest jasna jak kartka papieru (…). Kiedy sobie uświadomiłam, że robiłam to przez co najmniej 7–8 lat, zrozumiałam, że właśnie przez to nabawiłam się tego, czego się nabawiłam – wyznała.

Doda na hucznych urodzinach biznesmena. Wyglądała jak panna młoda

Doda, podczas programu powiedziała także, że teraz z dużą starannością dba o swoją skórę. Obecnie nie przekracza limitu czasowego związanego z ekspozycją słoneczną oraz obowiązkowo używa odpowiednich filtrów.