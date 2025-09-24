Wokalistka zespołu Blue Cafe, Dominika Gawęda wyszła za mąż w 2017 roku za Macieja Szczepanika, gitarzystę zespołu Pectus. Odbył się w ogrodach Pałacu Chojnata. Wówczas suknię ślubną Dominiki Gawędy zaprojektowała Viola Piekut. Była to kreacja w kształcie litery A, a dół został uszyty z gładkiego, zwiewnego, jedwabnego tiulu.

Dominika Gawęda się rozstała

Teraz pojawiły się doniesienia o rozstaniu pary. Ostatnio wokalistka z Pawłem Rurakiem-Sokalem udzieliła obszernego wywiadu dla Interii Muzyka, podczas którego Gawęda ujawniła, że rozstała się z mężem.

Dla mnie bardzo, ponieważ w tym roku diametralnie zmieniłam swoje życie. Rozstałam się. To był piękny etap mojego życia, ale teraz zaczynam nowy.

Wydaje się, że artystka utożsamia się ze słowami utworu, nadając im osobisty wymiar, a w nowej piosence żyje częścią jej własnych przeżyć. W rozmowie z Interią Gawęda nie ukrywa, że to dla niej czas głębokich przemian. Mówi, że rozstanie było jednym z elementów życia, które się zmieniły, i że teraz chodzi o to, by nie bać się ruszać dalej.

Artystka zdradziła również drobne plany, które chciałaby zrealizować, na przykład marzenie o posiadaniu psa. Jednak życie w trasie, intensywne grafiki koncertowe i ciągłe przemieszczanie się sprawiają, że obecnie niełatwo byłoby to pogodzić z karierą.

