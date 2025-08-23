Plejada gwiazd w DDTVN! Paweł z „Blue Cafe” ze świeżo upieczoną żoną, Magda Steczkowska, Daniel Olbrychski…(FOTO)
Dawid Woliński, Joanna Jędrzejczyk, Anna Głogowska...
W sobotni poranek jak zwykle zagościła plejada gwiazd do programu „Dzień Dobry TVN”. Wśród nich pojawił się gwiazdor zespołu „Blue Cafe” wraz ze świeżo upieczoną żoną Ewą.
Para tego dnia postawiła na miejski szyk z nutą elegancji. Żona muzyka zestawiła jeansy z welurową marynarką, do tego sandałki i torebka. Paweł Rurak-Sokal natomiast postawił na poprzecierane jeansy i czarną kurtkę oraz swój znak rozpoznawczy, jakim jest czapka z daszkiem.
Parze towarzyszyła również wokalistka zespołu „Blue Cafe”, czyli Dominika Gawęda.
Piosenkarka tym razem zrezygnowała ze strojnych looków i postawiła na fioletowy dres, trampki i kamizelkę.
W śniadaniówce zagościły również tancerka i prezenterka Anna Głogowska oraz piosenkarka Magda Steczkowska. Panie dokazywały razem przed śniadaniówką i emanowały swoją kobiecą energią.
Magda Steczkowska postawiła na modny, beżowy trencz, białą koszulę oraz spodenki.
Anna Głogowska natomiast zestawiła eleganckie, białe spodnie z marynarką i kamizelką w subtelne paski.
W śniadaniówce pojawił się również gwiazdor „Top Model” i projektant mody, Dawid Woliński.
Jak na miłośnika mody przystało wystroił się w nowoczesny i designerski look, który zapewniła mu beżowa koszula, mocno szerokie jeansy i torba.
Z uśmiechem na twarzy do śniadaniówki pomaszerował także aktor Sebastian Stankiewicz.
Artysta tym razem ubrał się w eleganckie spodnie, mokasyny, t-shirt i granatową kurtkę, co przełamał luźnymi dodatkami, czyli okularami i czapką z daszkiem.
Do studia „Dzień Dobry TVN” przybył o kulach również 80-letni Daniel Olbrychski.
Aktor mimo pokaźnego wieku i problemów zdrowotnych jak zwykle zachował modową elegancję.
Wśród gości pojawiła się również mistrzyni sportów walki, Joanna Jędrzejczyk.
Zawodniczka MMA postawiła na luźny granatowy komplet składający się z koszuli i spodni.
