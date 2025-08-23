Plejada gwiazd w DDTVN! Paweł z „Blue Cafe” ze świeżo upieczoną żoną, Magda Steczkowska, Daniel Olbrychski…(FOTO)

Paweł Rurak-Sokal i żona Ewa

Para tego dnia postawiła na miejski szyk z nutą elegancji. Żona muzyka zestawiła jeansy z welurową marynarką, do tego sandałki i torebka. Paweł Rurak-Sokal natomiast postawił na poprzecierane jeansy i czarną kurtkę oraz swój znak rozpoznawczy, jakim jest czapka z daszkiem.