Plejada gwiazd w DDTVN! Paweł z „Blue Cafe” ze świeżo upieczoną żoną, Magda Steczkowska, Daniel Olbrychski…(FOTO)

/ 23.08.2025 /
KJ
akpa20250823_ddtvn23_0711 źródło AKPA

1 / 15

Paweł Rurak-Sokal i żona Ewa

W sobotni poranek jak zwykle zagościła plejada gwiazd do programu „Dzień Dobry TVN”. Wśród nich pojawił się gwiazdor zespołu „Blue Cafe” wraz ze świeżo upieczoną żoną Ewą.

akpa20250823_ddtvn23_0735 źródło AKPA

2 / 15

Paweł Rurak-Sokal i żona Ewa

Para tego dnia postawiła na miejski szyk z nutą elegancji. Żona muzyka zestawiła jeansy z welurową marynarką, do tego sandałki i torebka. Paweł Rurak-Sokal natomiast postawił na poprzecierane jeansy i czarną kurtkę oraz swój znak rozpoznawczy, jakim jest czapka z daszkiem.

akpa20250823_ddtvn23_0796 źródło AKPA

3 / 15

Dominika Gawęda

Parze towarzyszyła również wokalistka zespołu „Blue Cafe”, czyli Dominika Gawęda.

akpa20250823_ddtvn23_0774 źródło AKPA

4 / 15

Dominika Gawęda

Piosenkarka tym razem zrezygnowała ze strojnych looków i postawiła na fioletowy dres, trampki i kamizelkę.

akpa20250823_ddtvn23_0221 źródło AKPA

5 / 15

Magdalena Steczkowska i Anna Głogowska

W śniadaniówce zagościły również tancerka i prezenterka Anna Głogowska oraz piosenkarka Magda Steczkowska. Panie dokazywały razem przed śniadaniówką i emanowały swoją kobiecą energią.

akpa20250823_ddtvn23_0262 źródło AKPA

6 / 15

Magdalena Steczkowska

Magda Steczkowska postawiła na modny, beżowy trencz, białą koszulę oraz spodenki.

akpa20250823_ddtvn23_0304 źródło AKPA

7 / 15

Anna Głogowska

Anna Głogowska natomiast zestawiła eleganckie, białe spodnie z marynarką i kamizelką w subtelne paski.

akpa20250823_ddtvn23_0082 źródło AKPA

8 / 15

Dawid Woliński

W śniadaniówce pojawił się również gwiazdor „Top Model” i projektant mody, Dawid Woliński.

akpa20250823_ddtvn23_0085 źródło AKPA

9 / 15

Dawid Woliński

Jak na miłośnika mody przystało wystroił się w nowoczesny i designerski look, który zapewniła mu beżowa koszula, mocno szerokie jeansy i torba.

akpa20250823_ddtvn23_0048 źródło AKPA

10 / 15

Sebastian Stankiewicz

Z uśmiechem na twarzy do śniadaniówki pomaszerował także aktor Sebastian Stankiewicz.

akpa20250823_ddtvn23_0009 źródło AKPA

11 / 15

Sebastian Stankiewicz

Artysta tym razem ubrał się w eleganckie spodnie, mokasyny, t-shirt i granatową kurtkę, co przełamał luźnymi dodatkami, czyli okularami i czapką z daszkiem.

akpa20250823_ddtvn23_0370 źródło AKPA

12 / 15

Daniel Olbrychski

Do studia „Dzień Dobry TVN” przybył o kulach również 80-letni Daniel Olbrychski.

akpa20250823_ddtvn23_0379 źródło AKPA

13 / 15

Daniel Olbrychski

Aktor mimo pokaźnego wieku i problemów zdrowotnych jak zwykle zachował modową elegancję.

akpa20250823_ddtvn23_9909 źródło AKPA

14 / 15

Joanna Jędrzejczyk

Wśród gości pojawiła się również mistrzyni sportów walki, Joanna Jędrzejczyk.

akpa20250823_ddtvn23_9893 (1) źródło AKPA

15 / 15

Joanna Jędrzejczyk

Zawodniczka MMA postawiła na luźny granatowy komplet składający się z koszuli i spodni.

Anonim | 23 sierpnia 2025 Odpowiedz

