Burza po ślubie gwiazdora Blue Cafe! Poszło o nietypowy look pana młodego. „Totalny brak szacunku…”

Ślub gwiazdora Blue Cafe!

Paweł Rurak-Sokal, znany jako lider zespołu Blue Cafe w miniony weekend stanął na ślubnym kobiercu wraz ze swoją ukochaną. Ceremonia ślubna gwiazdora i jego ukochanej Ewy odbyła się 15 sierpnia w Łodzi. Grupa Blue Cafe zdążyła się już pochwalić w mediach społecznościowych ujęciami z tego wydarzenia.

„Kochani, mamy dla Was wielką i piękną niespodziankę. ❤️ Wczoraj odbył się ślub naszego Pawła z Ewą!” – czytamy na Instagramie zespołu Blue Cafe.