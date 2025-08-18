Burza po ślubie gwiazdora Blue Cafe! Poszło o nietypowy look pana młodego. „Totalny brak szacunku…”
Przegięcie?
Paweł Rurak-Sokal, znany jako lider zespołu Blue Cafe w miniony weekend stanął na ślubnym kobiercu wraz ze swoją ukochaną. Ceremonia ślubna gwiazdora i jego ukochanej Ewy odbyła się 15 sierpnia w Łodzi. Grupa Blue Cafe zdążyła się już pochwalić w mediach społecznościowych ujęciami z tego wydarzenia.
„Kochani, mamy dla Was wielką i piękną niespodziankę. ❤️ Wczoraj odbył się ślub naszego Pawła z Ewą!” – czytamy na Instagramie zespołu Blue Cafe.
Warto dodać, że ceremonia zaślubin zdecydowania odbiegała od tych standardowych. Na opublikowanym nagraniu widać, że para powiedziała sobie „tak” w dość oryginalnej aranżacji, jaką nie był kościół, ani urząd stanu cywilnego. Gwiazdor zespołu i jego ukochana wzięli ślub w miejscu APPELLATION Skład Wina i Oliwy, które zawierało strefę DJ-ską czy całą ścianę w butelkach wina czy kartonach.
To jednak nie wszystko. Największe poruszenie w sieci wywołała stylizacja pana młodego. Rurak-Sokal w tak ważnym dniu postawił na swój autorski styl, który był miksem miejskiego luzu z nutą elegancji. Cały look składał się z czarnego, luźnego garnituru oraz samej kamizelki z głębokim dekoltem. Wisienką na torcie była jednak jego charakterystyczna czapka z daszkiem, która wywołała prawdziwą burzę w sieci. Panna młoda natomiast wyglądała obłędnie i zachwyciła w długiej, białej, koronkowej sukni.
Po ślubie posypała się cała masa gratulacji ze strony fanów, ale to nie wszystko. Wielu internautom niestety nie przypadł do gustu nietypowy look pana młodego i w komentarzach posypały się krytyczne opinie w szczególności dotyczące jego nakrycia głowy.
- „Ja rozumiem, że stylizacja, dziwny pęd za modą itd. Ale mimo wszystko powaga sytuacji i symbol orła na osobie udzielającej ślubu wymagałyby zdjęcia czapki.. 😑”
- „Nigdy nie zgodziłabym się, żeby mój partner wystąpił w czapce na ślubie🤣🤣🤣 Totalny brak szacunku dla panny młodej i gości. I jeszcze ten monopolowy.”
- „Może też przy stole siedzi w czapce i je posiłki. Brak słów.”
- „Lubię prostotę i minimalizm, ale to jak mówi młodzież: przegięcie!”
- „Teraz nawet związek małżeński zawiera się w czapce?”
Pitumitu | 19 sierpnia 2025
Przeczytałem raz jeszcze i … Jeśli taki z niego ekscentryk- może powinien przyjść na golasa, a czapkę powiesić na …(wiecie czym). Krawat obowiązkowy!!! Biedna żona – niczym chyba się nie wyróżniła. A miała tyle do pokazania!
Pitumitu | 19 sierpnia 2025
Głupek. Nawet przy jego „osiągnięciach” totalne bezmózgowie!
Halina | 18 sierpnia 2025
Myślę że czapka nawet nie przeszkodziła by mu w spaniu . Co ? pokazał się inaczej niż wszyscy , ale czy lepiej wg mnie nie .