times-dark
Kozaczek
Ale plota! Wpadki gwiazd Związki gwiazd

Burza po ślubie gwiazdora Blue Cafe! Poszło o nietypowy look pana młodego. „Totalny brak szacunku…”

Przegięcie?

Afera Blue Cafe Paweł Rurak-sokal ślub
/ 18.08.2025 /
KJ

1 / 4

Ślub gwiazdora Blue Cafe!

Paweł Rurak-Sokal, znany jako lider zespołu Blue Cafe w miniony weekend stanął na ślubnym kobiercu wraz ze swoją ukochaną. Ceremonia ślubna gwiazdora i jego ukochanej Ewy odbyła się 15 sierpnia w Łodzi. Grupa Blue Cafe zdążyła się już pochwalić w mediach społecznościowych ujęciami z tego wydarzenia.

 

„Kochani, mamy dla Was wielką i piękną niespodziankę. ❤️ Wczoraj odbył się ślub naszego Pawła z Ewą!” – czytamy na Instagramie zespołu Blue Cafe.

2 / 4

Ślub gwiazdora Blue Cafe!

Warto dodać, że ceremonia zaślubin zdecydowania odbiegała od tych standardowych. Na opublikowanym nagraniu widać, że para powiedziała sobie „tak” w dość oryginalnej aranżacji, jaką nie był kościół, ani urząd stanu cywilnego. Gwiazdor zespołu i jego ukochana wzięli ślub w miejscu APPELLATION Skład Wina i Oliwy, które zawierało strefę DJ-ską czy całą ścianę w butelkach wina czy kartonach.

3 / 4

Ślub gwiazdora Blue Cafe!

To jednak nie wszystko. Największe poruszenie w sieci wywołała stylizacja pana młodego. Rurak-Sokal w tak ważnym dniu postawił na swój autorski styl, który był miksem miejskiego luzu z nutą elegancji. Cały look składał się z czarnego, luźnego garnituru oraz samej kamizelki z głębokim dekoltem. Wisienką na torcie była jednak jego charakterystyczna czapka z daszkiem, która wywołała prawdziwą burzę w sieci. Panna młoda natomiast wyglądała obłędnie i zachwyciła w długiej, białej, koronkowej sukni.

Zrzut ekranu 2025-08-18 112759 źródło Instagram/bluecafe.official

4 / 4

Internauci odpalili się po ślubie gwiazdora Blue Cafe!

Po ślubie posypała się cała masa gratulacji ze strony fanów, ale to nie wszystko. Wielu internautom niestety nie przypadł do gustu nietypowy look pana młodego i w komentarzach posypały się krytyczne opinie w szczególności dotyczące jego nakrycia głowy.

 

  • „Ja rozumiem, że stylizacja, dziwny pęd za modą itd. Ale mimo wszystko powaga sytuacji i symbol orła na osobie udzielającej ślubu wymagałyby zdjęcia czapki.. 😑”
  • „Nigdy nie zgodziłabym się, żeby mój partner wystąpił w czapce na ślubie🤣🤣🤣 Totalny brak szacunku dla panny młodej i gości. I jeszcze ten monopolowy.”
  • „Może też przy stole siedzi w czapce i je posiłki. Brak słów.”
  • „Lubię prostotę i minimalizm, ale to jak mówi młodzież: przegięcie!”
  • „Teraz nawet związek małżeński zawiera się w czapce?”
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pitumitu | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

Przeczytałem raz jeszcze i … Jeśli taki z niego ekscentryk- może powinien przyjść na golasa, a czapkę powiesić na …(wiecie czym). Krawat obowiązkowy!!! Biedna żona – niczym chyba się nie wyróżniła. A miała tyle do pokazania!

Pitumitu | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

Głupek. Nawet przy jego „osiągnięciach” totalne bezmózgowie!

Halina | 18 sierpnia 2025 Odpowiedz

Myślę że czapka nawet nie przeszkodziła by mu w spaniu . Co ? pokazał się inaczej niż wszyscy , ale czy lepiej wg mnie nie .

POLECANE DLA CIEBIE
Gwiazdorska śmietanka melduje się na „TOP OF THE TOP Sopot Festival”! Olśniewająca Krupińska, mroczna Chylińska…(FOTO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2025
Gwiazdorska śmietanka melduje się na „TOP OF THE TOP Sopot Festival”! Olśniewająca Krupińska, mroczna Chylińska…(FOTO)
Izabela Krzan, Julia Żugaj, Oskar Cyms, Piotr Kupicha...
Magda ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” została świeżo upieczoną mamą! (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dziecko Magdalena Białas
Magda ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” została świeżo upieczoną mamą! (FOTO)
Uczestniczka miłosnego show pokazała swoją pociechę.
Smaszcz jakiej jeszcze nie widzieliście! Makijażystka zrobiła jej cudo na twarzy
Ale plota! Uroda Z życia gwiazd
Maciej Kurzajewski Metamorfoza
Smaszcz jakiej jeszcze nie widzieliście! Makijażystka zrobiła jej cudo na twarzy
"Kobieta petarda" zrobiła prawdziwą furorę!
Syn Joanny Przetakiewicz znów jest singlem! A miało być tak pięknie…
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Aleksander Przetakiewicz\ Joanna Przetakiewicz
Syn Joanny Przetakiewicz znów jest singlem! A miało być tak pięknie…
Te znaki nie pozostawiają żadnych wątpliwości...
Paweł z „Blue Cafe” pojawił się ze świeżo upieczoną żoną w Sopocie! Na scenie czekała ich niespodzianka…
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Blue Cafe Dorota Wellman
Paweł z „Blue Cafe” pojawił się ze świeżo upieczoną żoną w Sopocie! Na scenie czekała ich niespodzianka…
Para po raz pierwszy brylowała jako nowożeńcy...
Do sieci wyciekł wzruszający zwiastun filmu ze ŚLUBU Wersow i Friza!
Ale plota! TV Wideo Związki gwiazd
Friz Premiera Filmu
Do sieci wyciekł wzruszający zwiastun filmu ze ŚLUBU Wersow i Friza!
To będzie film jakiego dotychczas jeszcze nie było!
Tak mieszka Macudzińska z „Królowych życia”! Luksus i przepych, o którym większość może tylko pomarzyć (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Dom Domy Gwiazd
Tak mieszka Macudzińska z „Królowych życia”! Luksus i przepych, o którym większość może tylko pomarzyć (FOTO)
Królewskie i opływające złotem wnętrza przyprawiają o zawrót głowy!
Kolejny sezon serialu „Szpital św. Anny” tuż tuż. Do nowej obsady dołącza uwielbiany aktor i znana aktorka!
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Barbara Bursztynowicz Joanna Liszowska
Kolejny sezon serialu „Szpital św. Anny” tuż tuż. Do nowej obsady dołącza uwielbiany aktor i znana aktorka!
Joanna Liszowska, Jolanta Fraszyńska, Mateusz Mosiewicz...
7 lat temu Friz po raz pierwszy pokazał Wersow na swoim kanale. Teraz ogłosili ŚLUB
Związki gwiazd
Friz Wersow
7 lat temu Friz po raz pierwszy pokazał Wersow na swoim kanale. Teraz ogłosili ŚLUB
Przypominamy ich pierwsze zdjęcia....
Agnieszka Kaczorowska miała jeden warunek wobec produkcji „TzG”! Nawet nie chodziło o PIENIĄDZE
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Albert Kosiński
Agnieszka Kaczorowska miała jeden warunek wobec produkcji „TzG”! Nawet nie chodziło o PIENIĄDZE
Jesteście ciekawi jak wypadną?
To nie były tylko plotki o Dodzie. Teraz sama wspomniała o partnerze
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Doda
To nie były tylko plotki o Dodzie. Teraz sama wspomniała o partnerze
Postawiła mu twarde warunki...
Zapłakana Dereszowska żegna córkę! 17-letnia Lena opuszcza dom rodzinny i zamieszka teraz w Brazylii
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Anna Dereszowska Dzieci Gwiazd
Zapłakana Dereszowska żegna córkę! 17-letnia Lena opuszcza dom rodzinny i zamieszka teraz w Brazylii
Aktorka podzieliła się emocjonalnymi kadrami...
Tak Rutkowscy świętowali 6. rocznicę ślubu. Jak zwykle nie obyło się bez luksusu… (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Krzysztof Rutkowski Maja Rutkowska
Tak Rutkowscy świętowali 6. rocznicę ślubu. Jak zwykle nie obyło się bez luksusu… (WIDEO)
Tacy to pożyją!
Kryzys w małżeństwie Daniela Martyniuka!? „Albo przeprasza albo będą ją jechał dopóki nie weźmie rozwodu”
Ale plota! Skandale Związki gwiazd
Daniel Martyniuk Danuta Martyniuk
Kryzys w małżeństwie Daniela Martyniuka!? „Albo przeprasza albo będą ją jechał dopóki nie weźmie rozwodu”
Ale się porobiło!
Martyniukowie padli ofiarą włamywaczy! Danuta ujawnia: „Złodzieje mogli wpuścić jakiś środek nasenny…”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Danuta Martyniuk Dom
Martyniukowie padli ofiarą włamywaczy! Danuta ujawnia: „Złodzieje mogli wpuścić jakiś środek nasenny…”
Żona króla disco polo przeżyła prawdziwe chwile grozy.
Kaczorowska i Rogacewicz dokazują na treningu przed „TzG”: „Ktoś tu się męczy z miłością…”
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska i Rogacewicz dokazują na treningu przed „TzG”: „Ktoś tu się męczy z miłością…”
Ależ iskrzy!
 