Paweł z „Blue Cafe” pojawił się ze świeżo upieczoną żoną w Sopocie! Na scenie czekała ich niespodzianka…

Paweł z "Blue Cafe" pojawił się z żoną na TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025!

Na scenie nie zabrakło również zespołu „Blue Cafe” oraz lidera i założyciela grupy Pawła Rurak-Sokala. Od kilku dni aż huczy na temat artysty, a wszystko za sprawą ślubu artysty z jego ukochaną Ewą, który odbył się w piątek 15 sierpnia. Warto dodać, że ceremonia zaślubin zdecydowania odbiegała od tych standardowych.

Para powiedziała sobie „tak” w dość oryginalnej aranżacji, jaką nie był kościół, ani urząd stanu cywilnego. Gwiazdor zespołu i jego ukochana wzięli ślub w miejscu APPELLATION Skład Wina i Oliwy. Największe poruszenie w sieci zrobił jednak look pana młodego, który postawił na miejski luz z nutą elegancji. Prawdziwą burzę wywołała jednak czapka z daszkiem, w której muzyk wziął ślub.