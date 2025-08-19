Paweł z „Blue Cafe” pojawił się ze świeżo upieczoną żoną w Sopocie! Na scenie czekała ich niespodzianka…
Para po raz pierwszy brylowała jako nowożeńcy...
1 / 5
Za nami pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2025. Tamten wieczór, który został zatytułowany „Gorączka Sobotniej Nocy” zgromadził na scenie całą masę artystów i gwiazd, którzy uświetnili całe wydarzenie. Wśród nich pojawili się m.in.: Margaret, Natalia Nykiel, Andrzej Piaseczny, Natasza Urbańska czy Agnieszka Chylińska. Wydarzenie natomiast poprowadzili wszystkim dobrze znani: Dorota Wellman i Marcin Prokop.
2 / 5
Na scenie nie zabrakło również zespołu „Blue Cafe” oraz lidera i założyciela grupy Pawła Rurak-Sokala. Od kilku dni aż huczy na temat artysty, a wszystko za sprawą ślubu artysty z jego ukochaną Ewą, który odbył się w piątek 15 sierpnia. Warto dodać, że ceremonia zaślubin zdecydowania odbiegała od tych standardowych.
Para powiedziała sobie „tak” w dość oryginalnej aranżacji, jaką nie był kościół, ani urząd stanu cywilnego. Gwiazdor zespołu i jego ukochana wzięli ślub w miejscu APPELLATION Skład Wina i Oliwy. Największe poruszenie w sieci zrobił jednak look pana młodego, który postawił na miejski luz z nutą elegancji. Prawdziwą burzę wywołała jednak czapka z daszkiem, w której muzyk wziął ślub.
3 / 5
Choć emocje po ślubie powoli opadają, to Sopocka scena miała dla Pawła i jego żony niespodziankę. Zanim jednak zespół „Blue Cafe” wystąpił na scenie, Dorota Wellman nagle zaprosiła na środek nowożeńców i złożyła im życzenia ślubne.
„Zanim zespół Blue Café wystąpi, to chciałam Pawłowi złożyć najlepsze życzenia z okazji ślubu. Nareszcie ktoś go ma. A tą osobą, z którą się związał, jest jego żona Ewa. Życzę Wam morza miłości i oceanu szczęścia. Nie wiedziałam, że zrobiliście sobie imprezę ślubną. Kochani, my z Pawłem znamy się lata, więc muszę mu zrobić dzisiaj i Ewie prezent. Proszę wstać, sąd idzie. Śpiewamy »Sto lat«” – mówiła Wellman.
Po przemowie prezenterki publiczność zaśpiewała głośne „Sto lat”, a także nagrodziła młodą parę gromkimi brawami.
4 / 5
Zakochani tamtego wieczoru pozowali również na czerwonym dywanie, a świeżo upieczona żona lidera „Blue Cafe” stała się celem fotoreporterów oraz zdecydowanie przyciągała uwagę. Ewa postawiła na długą dzianinową sukienkę, o ciekawym splocie. Rurak-Sokal natomiast wystroił się w czarny oversize’owy garnitur i swoją charakterystyczną czapkę.
5 / 5