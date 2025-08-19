times-dark
Kozaczek
Paweł z „Blue Cafe” pojawił się ze świeżo upieczoną żoną w Sopocie! Na scenie czekała ich niespodzianka…

Para po raz pierwszy brylowała jako nowożeńcy...

/ 19.08.2025 /
akpa20250818_tott_sopot_gsn_mg_24653 źródło AKPA

Paweł z "Blue Cafe" pojawił się z żoną na TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025!

Za nami pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2025. Tamten wieczór, który został zatytułowany „Gorączka Sobotniej Nocy” zgromadził na scenie całą masę artystów i gwiazd, którzy uświetnili całe wydarzenie. Wśród nich pojawili się m.in.: Margaret, Natalia Nykiel, Andrzej Piaseczny, Natasza Urbańska czy Agnieszka Chylińska. Wydarzenie natomiast poprowadzili wszystkim dobrze znani: Dorota Wellman i Marcin Prokop.

akpa20250818_tott_sopot_gsn_mg_12054 źródło AKPA

Paweł z "Blue Cafe" pojawił się z żoną na TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025!

Na scenie nie zabrakło również zespołu „Blue Cafe” oraz lidera i założyciela grupy Pawła Rurak-Sokala. Od kilku dni aż huczy na temat artysty, a wszystko za sprawą ślubu artysty z jego ukochaną Ewą, który odbył się w piątek 15 sierpnia. Warto dodać, że ceremonia zaślubin zdecydowania odbiegała od tych standardowych.

 

Para powiedziała sobie „tak” w dość oryginalnej aranżacji, jaką nie był kościół, ani urząd stanu cywilnego. Gwiazdor zespołu i jego ukochana wzięli ślub w miejscu APPELLATION Skład Wina i Oliwy. Największe poruszenie w sieci zrobił jednak look pana młodego, który postawił na miejski luz z nutą elegancji. Prawdziwą burzę wywołała jednak czapka z daszkiem, w której muzyk wziął ślub.

Zrzut ekranu 2025-08-19 092324 źródło kadr z TVN

Paweł z "Blue Cafe" pojawił się z żoną na TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025!

Choć emocje po ślubie powoli opadają, to Sopocka scena miała dla Pawła i jego żony niespodziankę. Zanim jednak zespół „Blue Cafe” wystąpił na scenie, Dorota Wellman nagle zaprosiła na środek nowożeńców i złożyła im życzenia ślubne.

 

„Zanim zespół Blue Café wystąpi, to chciałam Pawłowi złożyć najlepsze życzenia z okazji ślubu. Nareszcie ktoś go ma. A tą osobą, z którą się związał, jest jego żona Ewa. Życzę Wam morza miłości i oceanu szczęścia. Nie wiedziałam, że zrobiliście sobie imprezę ślubną. Kochani, my z Pawłem znamy się lata, więc muszę mu zrobić dzisiaj i Ewie prezent. Proszę wstać, sąd idzie. Śpiewamy »Sto lat«” – mówiła Wellman.

 

Po przemowie prezenterki publiczność zaśpiewała głośne „Sto lat”, a także nagrodziła młodą parę gromkimi brawami.

akpa20250818_tott_sopot_gsn_mg_12047 źródło AKPA

Paweł z "Blue Cafe" pojawił się z żoną na TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025!

Zakochani tamtego wieczoru pozowali również na czerwonym dywanie, a świeżo upieczona żona lidera „Blue Cafe” stała się celem fotoreporterów oraz zdecydowanie przyciągała uwagę. Ewa postawiła na długą dzianinową sukienkę, o ciekawym splocie. Rurak-Sokal natomiast wystroił się w czarny oversize’owy garnitur i swoją charakterystyczną czapkę.

akpa20250818_tott_sopot_gsn_mg_11982 źródło AKPA

Paweł z "Blue Cafe" pojawił się z żoną na TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025!
